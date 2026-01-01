Language
    असद खान से अथर्व त्यागी बने शख्स की 'घर वापसी' पर विवाद, दूसरी शादी की मंशा से धर्म परिवर्तन का आरोप

    Ravindra Soni
    Thu, 01 Jan 2026 02:39 PM (IST)

    सागर के असद खान के अथर्व त्यागी बनने के मामले में नया मोड़ आया है। आरोप है कि असद ने अपनी पुरानी प्रेमिका से दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर ...और पढ़ें

    असद ने बनारस में जाकर किया था धर्म परिवर्तन।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। सागर शहर के मकरोनिया निवासी असद खान के मतांतरण कर अथर्व त्यागी बनने के मामले में अब नया और विवादित मोड़ सामने आया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि असद ने दूसरी शादी करने के उद्देश्य से पूरे घटनाक्रम की पटकथा रची, ताकि समुदाय से बाहर अपनी पुरानी प्रेमिका से विवाह करने में कोई बाधा न रहे। इस दावे के समर्थन में इंटरनेट मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें परिचित लोग उसकी पत्नी के साथ तस्वीरें साझा कर सच्चाई उजागर करने का दावा कर रहे हैं।

    मामले को उस समय और बल मिला, जब असद के ससुर सलीम खान सामने आए और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। सलीम खान का कहना है कि शादी के करीब डेढ़ साल बाद ही असद और उसके स्वजन उनकी बेटी पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाने लगे थे। इतना ही नहीं, विवाह में हुए करीब 18 से 20 लाख रुपये खर्च लौटाने की बात भी कही गई थी। हालांकि उनकी बेटी ने स्पष्ट कर दिया था कि शादी एक ही बार होती है।

    प्लाट बेचकर कराई थी शादी, अब परिवार स्तब्ध

    सलीम खान ने बताया कि नवंबर 2020 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने भांजे असद से की थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद बेटी की खुशी के लिए प्लाट बेचकर विवाह कराया गया। अब धर्म परिवर्तन और दूसरी शादी की चर्चाओं के बाद पूरा परिवार स्तब्ध है।

    गौरतलब है कि असद ने विगत सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाकर सनातन धर्म अपनाने और अपना नाम अथर्व त्यागी रखने का दावा किया था। उसने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से काशी के ब्राह्मणों से संपर्क कर घर वापसी संस्कार कराया था। इस अनुष्ठान को कराने वाले आलोक योगी के अनुसार पहले असद का शुद्धिकरण किया गया, फिर विधिवत पूजन कर घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई और उनका नामकरण किया गया। इसके बाद उसे नया नाम अथर्व त्यागी दिया गया।

    तब उसने कहा था कि कि बचपन से ही वह मंदिरों में जाता रहा है, लेकिन बड़े होने पर नाम के कारण उन्हें परेशानी होने लगी। बजरंग बली के भक्त होने और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से आहत होकर उसने धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया और सनातन धर्म अपनाने की राह चुनी। लेकिन अब उसकी एक प्रेमिका से जुड़े दावे भी सामने आने लगे हैं, जिससे मामला और उलझ गया है।