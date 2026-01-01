असद खान से अथर्व त्यागी बने शख्स की 'घर वापसी' पर विवाद, दूसरी शादी की मंशा से धर्म परिवर्तन का आरोप

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सागर शहर के मकरोनिया निवासी असद खान के मतांतरण कर अथर्व त्यागी बनने के मामले में अब नया और विवादित मोड़ सामने आया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि असद ने दूसरी शादी करने के उद्देश्य से पूरे घटनाक्रम की पटकथा रची, ताकि समुदाय से बाहर अपनी पुरानी प्रेमिका से विवाह करने में कोई बाधा न रहे। इस दावे के समर्थन में इंटरनेट मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें परिचित लोग उसकी पत्नी के साथ तस्वीरें साझा कर सच्चाई उजागर करने का दावा कर रहे हैं।

मामले को उस समय और बल मिला, जब असद के ससुर सलीम खान सामने आए और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। सलीम खान का कहना है कि शादी के करीब डेढ़ साल बाद ही असद और उसके स्वजन उनकी बेटी पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाने लगे थे। इतना ही नहीं, विवाह में हुए करीब 18 से 20 लाख रुपये खर्च लौटाने की बात भी कही गई थी। हालांकि उनकी बेटी ने स्पष्ट कर दिया था कि शादी एक ही बार होती है।

प्लाट बेचकर कराई थी शादी, अब परिवार स्तब्ध सलीम खान ने बताया कि नवंबर 2020 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने भांजे असद से की थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद बेटी की खुशी के लिए प्लाट बेचकर विवाह कराया गया। अब धर्म परिवर्तन और दूसरी शादी की चर्चाओं के बाद पूरा परिवार स्तब्ध है।

गौरतलब है कि असद ने विगत सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाकर सनातन धर्म अपनाने और अपना नाम अथर्व त्यागी रखने का दावा किया था। उसने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से काशी के ब्राह्मणों से संपर्क कर घर वापसी संस्कार कराया था। इस अनुष्ठान को कराने वाले आलोक योगी के अनुसार पहले असद का शुद्धिकरण किया गया, फिर विधिवत पूजन कर घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई और उनका नामकरण किया गया। इसके बाद उसे नया नाम अथर्व त्यागी दिया गया।