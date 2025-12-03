Vande Bharat Vs Shatabdi Express: किस ट्रेन में मिलेगा आपको बेहतरीन सफर का अनुभव?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कहीं भी ट्रैवल करते समय तेज रफ्तार, आराम और अच्छी सर्विस हर किसी के लिए सबसे जरूरी होते हैं। यहीं कारण है कि सालों से शताब्दी एक्सप्रेस इंटरसिटी ट्रैवल के लिए भारतीयों की पहली पसंद रही है। लेकिन अब वंदे भारत के आने से भारतीय रेल का चेहरा बदलता दिख रहा है। इसका आधुनिक डिजाइन, बेहतरीन सुविधाएं और तेज रफ्तार इसे नई पसंद बना रहे हैं।

ऐसे में अक्सर लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इन दोनों ट्रेनों में ज्यादा बेहतर कौन है। वैसे तो दोनों ही अपनी जगह खास हैं, लेकिन इनका सफर अनुभव एक-दूसरे से काफी अलग है। आइए इन्हीं पहलुओं के बारे में समझते हैं, ताकि अपने सफर के लिए आप आसानी से ट्रेन चुन सकें।