    Vande Bharat Vs Shatabdi Express: किस ट्रेन में मिलेगा आपको बेहतरीन सफर का अनुभव?

    By Swati Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:57 AM (IST)

    कहीं भी जाने के लिए यात्री सुविधाजनक और सुगम सफर की चाह रखते हैं। इसके लिए शताब्दी एक्सप्रेस सालों से लोगों की पहली पसंद रही है, लेकिन अब वंदे भारत भी ...और पढ़ें

    वंदे भारत और शताब्दी में से किसे चुनें? (Picture Courtesy: AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कहीं भी ट्रैवल करते समय तेज रफ्तार, आराम और अच्छी सर्विस हर किसी के लिए सबसे जरूरी होते हैं। यहीं कारण है कि सालों से शताब्दी एक्सप्रेस इंटरसिटी ट्रैवल के लिए भारतीयों की पहली पसंद रही है। लेकिन अब वंदे भारत के आने से भारतीय रेल का चेहरा बदलता दिख रहा है। इसका आधुनिक डिजाइन, बेहतरीन सुविधाएं और तेज रफ्तार इसे नई पसंद बना रहे हैं। 

    ऐसे में अक्सर लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इन दोनों ट्रेनों में ज्यादा बेहतर कौन है। वैसे तो दोनों ही अपनी जगह खास हैं, लेकिन इनका सफर अनुभव एक-दूसरे से काफी अलग है। आइए इन्हीं पहलुओं के बारे में समझते हैं, ताकि अपने सफर के लिए आप आसानी से ट्रेन चुन सकें। 

    रफ्तार और सफर का समय

    • वंदे भारत भारत की सेमी-हाई-स्पीड फ्लैगशिप ट्रेन है, जो 160 किमी/घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। रूट के हिसाब से चलने की गति भले बदलती हो, पर फिर भी यह शताब्दी से तेज ही चलती है। 
    • शताब्दी लंबे समय से सबसे तेज ट्रेनों में रही है, लेकिन अब यह वंदे भारत की तुलना में थोड़ा धीमी पड़ती है।
    •  इसलिए रफ्तार के मामले में जीत वंदे भारत की हो रही है।
    Vande Bharat
    (Picture Courtesy: Instagram)

    आराम और ऑनबोर्ड अनुभव

    • वंदे भारत का इंटीरियर बेहद मॉडर्न और प्रीमियम लगता है। आरामदायक सीटें, पूरी तरह सील्ड कोच, बड़े शीशे, साफ-सुथरे वॉशरूम और ऑटोमैटिक दरवाजे इन सब से सफर बेहद कम्फर्टेबल बन जाता है।
    • शताब्दी के कोच पुराने हैं, लेकिन भरोसेमंद हैं। सीटें ठीक हैं, पर वंदे भारत जैसी चमक-दमक नहीं मिलती।
    • इसलिए आधुनिकता और आराम में भी वंदे भारत आगे है।

    खाना और सेवा

    • वंदे भारत में अब खाने की क्वालिटी काफी बेहतर हो गई है। प्रेजेंटेशन, विविधता और सर्विस इसे प्रीमियम एक्सपीरिएंस देती हैं, हालांकि रूट के अनुसार कभी-कभी फर्क दिख सकता है।
    • शताब्दी का खाना सालों से स्थिर और भरोसेमंद रहा है सीधा, सादा और भरपेट। कई यात्री इसकी इसी सादगी और एकरूपता को पसंद करते हैं।
    • खाने और सर्विस के मामले में दोनों में कौन ज्यादा बेहतर यह नहीं कहा जा सकता। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर अव्वल हैं।

    टिकट की कीमत और वैल्यू फॉर मनी

    • वंदे भारत की टिकटें आमतौर पर थोड़ी महंगी होती हैं। 1,000 से 3,000 रुपये तक का किराया इसकी तेज रफ्तार और सुविधाओं की वजह से सही लगता है।
    • शताब्दी बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। 700 से 2,500 रुपये तक के किराए में अच्छी और तेज यात्रा का अनुभव मिल जाता है।
    • इसलिए शताब्दी ज्यादा किफायती है, लेकिन वंदे भारत प्रीमियम एक्सपीरिएंस देती है।

    समय पर चलने की क्षमता

    • वंदे भारत के नए सिस्टम बेहतर एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग इसे समय का पाबंद बनाते हैं। देरी होने पर भी यह समय तेजी से रिकवरी करती है।
    • शताब्दी की पहचान ही भरोसेमंद पंचुएलिटी है, लेकिन इसकी रिकवरी वंदे भारत जैसी तेज नहीं।
    • इसलिए समय के मामले में भरोसा रहता है कि शताब्दी देर नहीं करेगी, लेकिन वंदे भारत मॉडर्न तकनीक के कारण टाइम जल्दी रिकवर कर लेती है।

    कौन-सी ट्रेन चुनें?

    अगर आपकी प्राथमिकता स्पीड, सुविधा और प्रीमियम एक्सपीरिएंस है, तो वंदे भारत चुनें। अगर आप चाहते हैं भरोसेमंद, थोड़ा किफायती और पूर्वानुमानित सफर, तो शताब्दी आपके लिए बेहतर है।

     