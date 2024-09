शादी के बंधन में बंधने के लिए बेस्ट हैं भारत के 6 खूबसूरत मंदिर, ईश्वर को साक्षी मान ले सकते हैं सात फेरे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ ही महीनों में वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है। पितृ पक्ष खत्म होने के साथ ही जहां शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, तो वहीं नवंबर में देवउठनी एकादशी के साथ ही शादी की शहनाइयां बजनी शुरू हो जाएंगी। शादी हर व्यक्ति के जीवन का खास दिन होता है और इसे यादगार बनाने के लिए लोग काफी कुछ करते हैं। अपने आउटफिट से लेकर जूलरी और मेकअप तक शादी के मौके पर लोग हर एक चीज का खास ख्याल रखते हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय से लोगों के बीच शादी के वेन्यू को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।

अपने जीवन के इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए लोग खास वेन्यू का चयन करने लगे हैं। पहले जहां डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग जयपुर, जोधपुर या गोवा जैसी जगहों को पसंद करते थे, तो वहीं अब अपने जीवन के इस खास पड़ाव में कदम रखने के लिए लोग धार्मिक स्थलों (Best Temple In India For Marriage) का चुनाव कर रहे हैं। अगर आप भी आप भी वाले दिनों में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो देश के इस मशहूर मंदिरों (Perfect Weddings Temples in India) में सात फेरे ले सकते हैं।