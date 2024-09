भारतीय संस्कृति की विरासत हैं ये 10 ऐतिहासिक स्थल, एक बार जरूर बनाना चाहिए घूमने का प्लान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Must Visit Historical Places in India: भारत, अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है, जो इसके कई ऐतिहासिक स्मारकों में रिफ्लेक्ट होता है। ये स्मारक भारत के गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाते हैं और अब आधुनिक समय में भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस आर्टिकल में, हम भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों (Famous Monuments to Visit In India) पर एक नजर डालेंगे, जहां आपको एक बार तो जरूर जाना चाहिए, ताकि आप यहां की संस्कृति और वास्तुकला का अनूठा नमूना देख सकें।

ताजमहल, आगरा

ताजमहल, भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है और इसे दुनिया के सात अजूबों में से एक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। इसकी सफेद संगमरमर का आकर्षक डिजाइन और नक्काशी दुनिया भर में मशहूर है, जिसे देखने दुनिया के हर कोने से पर्यटक आते हैं।