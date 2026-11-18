लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की ठिठुरन के बीच अगर आपको नारियल के ऊंचे पेड़ों से छनकर आती गुनगुनी धूप, शांत बैकवाटर्स की लहरें और चाय के बागानों की भीनी-भीनी महक का ख्याल आ रहा है, तो समझ लीजिए 'God's Own Country' यानी केरल आपको बुला रहा है।

अक्सर हम ट्रिप का प्लान तो बनाते हैं, लेकिन फ्लाइट, बेहतरीन होटल और टैक्सी बुक करने के झंझट में उलझकर रह जाते हैं। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए IRCTC एक शानदार ऑल-इनक्लूसिव टूर पैकेज लेकर आया है, जिसका नाम है- "ग्रैंड केरल विद त्रिवेंद्रम टूर"।

यह 7 दिनों की एक ऐसी ट्रिप है, जो 13 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगी। इसमें आपको बस अपना बैग पैक करना है, क्योंकि फ्लाइट की टिकट से लेकर, हाउसबोट के सफर और लजीज खाने तक की सारी व्यवस्था पहले से की गई है।

केरल की खूबसूरत वादियों और हाउसबोट सफर की एक झलक। (AI जनरेटेड तस्वीर) कैसा रहेगा आपके 7 दिनों का सफर? इस टूर की शुरुआत अहमदाबाद से होगी। आपकी ट्रिप का हर दिन बेहद खास तरीके से प्लान किया गया है: पहला दिन: 13 दिसंबर को आप अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर कोच्चि पहुंचेंगे। यहां सीधे होटल जाकर आप थोड़ा आराम कर सकते हैं और फिर शाम को कोच्चि के मशहूर 'मरीन ड्राइव' की सैर करेंगे। रात का विश्राम कोच्चि में ही होगा।

13 दिसंबर को आप अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर कोच्चि पहुंचेंगे। यहां सीधे होटल जाकर आप थोड़ा आराम कर सकते हैं और फिर शाम को कोच्चि के मशहूर 'मरीन ड्राइव' की सैर करेंगे। रात का विश्राम कोच्चि में ही होगा। दूसरा दिन: सुबह के नाश्ते के बाद आप फोर्ट कोच्चि का इतिहास देखने निकलेंगे, जहां डच पैलेस, सेंट फ्रांसिस चर्च और सांता क्रूज बेसिलिका जैसी जगहें शामिल हैं। इसके बाद 122 किलोमीटर का खूबसूरत सफर तय करके आप मुन्नार के पहाड़ों में पहुंचेंगे और रात वहीं बिताएंगे।

सुबह के नाश्ते के बाद आप फोर्ट कोच्चि का इतिहास देखने निकलेंगे, जहां डच पैलेस, सेंट फ्रांसिस चर्च और सांता क्रूज बेसिलिका जैसी जगहें शामिल हैं। इसके बाद 122 किलोमीटर का खूबसूरत सफर तय करके आप मुन्नार के पहाड़ों में पहुंचेंगे और रात वहीं बिताएंगे। तीसरा दिन: यह पूरा दिन मुन्नार की हसीन वादियों के नाम रहेगा। सुबह के समय आप एराविकुलम नेशनल पार्क घूमेंगे। वहीं, दोपहर में मट्टुपेट्टी डैम, इको पॉइंट और कुंडाला डैम लेक जैसी खूबसूरत जगहों का आनंद लेंगे।

यह पूरा दिन मुन्नार की हसीन वादियों के नाम रहेगा। सुबह के समय आप एराविकुलम नेशनल पार्क घूमेंगे। वहीं, दोपहर में मट्टुपेट्टी डैम, इको पॉइंट और कुंडाला डैम लेक जैसी खूबसूरत जगहों का आनंद लेंगे। चौथा दिन: मुन्नार से थेक्कडी जाते समय रास्ते में आप टी-म्यूजियम देखेंगे। थेक्कडी पहुंचने के बाद आप पेरियार में बोटिंग कर सकते हैं या फिर मसालों के बागानों की भीनी-भीनी महक का अनुभव ले सकते हैं।

मुन्नार से थेक्कडी जाते समय रास्ते में आप टी-म्यूजियम देखेंगे। थेक्कडी पहुंचने के बाद आप पेरियार में बोटिंग कर सकते हैं या फिर मसालों के बागानों की भीनी-भीनी महक का अनुभव ले सकते हैं। पांचवां दिन: थेक्कडी से निकलकर आप केरल के प्रसिद्ध 'बैकवाटर्स' यानी कुमारकोम पहुंचेंगे। यहां आपको एक शानदार डीलक्स हाउसबोट में ठहराया जाएगा। पूरे दिन पानी की लहरों पर सैर करने के बाद रात आप इसी हाउसबोट में बिताएंगे।

थेक्कडी से निकलकर आप केरल के प्रसिद्ध 'बैकवाटर्स' यानी कुमारकोम पहुंचेंगे। यहां आपको एक शानदार डीलक्स हाउसबोट में ठहराया जाएगा। पूरे दिन पानी की लहरों पर सैर करने के बाद रात आप इसी हाउसबोट में बिताएंगे। छठा दिन: हाउसबोट से विदा लेकर आप कोवलम के समुद्री तटों की ओर जाएंगे। वहां पहुंचकर अजिमाला मंदिर के दर्शन और कोवलम बीच की ठंडी हवाओं का मजा लिया जाएगा।

हाउसबोट से विदा लेकर आप कोवलम के समुद्री तटों की ओर जाएंगे। वहां पहुंचकर अजिमाला मंदिर के दर्शन और कोवलम बीच की ठंडी हवाओं का मजा लिया जाएगा। सातवां दिन: टूर के आखिरी दिन आप कोवलम से तिरुवनंतपुरम जाएंगे। वहां के बेहद प्रसिद्ध श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको एयरपोर्ट छोड़ दिया जाएगा, जहां से आप अहमदाबाद की फ्लाइट लेकर घर लौटेंगे। क्या है इस टूर पैकेज का किराया? आईआरसीटीसी ने अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इस पैकेज की कीमतें तय की हैं:

अकेले कमरा लेने पर: ₹83,400

दो लोगों के साथ कमरा शेयर करने पर: ₹61,500

तीन लोगों के साथ कमरा शेयर करने पर: ₹59,100

बच्चे (5–11 साल, एक्स्ट्रा बेड के साथ): ₹53,600

बच्चे (5–11 साल, बिना एक्स्ट्रा बेड): ₹48,400

छोटे बच्चे (2–5 साल, बिना बेड): ₹36,900 पैकेज में आपको क्या-क्या मिलेगा? इस कीमत में आपकी अहमदाबाद से आने-जाने की इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट टिकट शामिल है। घूमने के लिए टेम्पो ट्रैवलर की सुविधा मिलेगी। मुन्नार और थेक्कडी में ठहरने के लिए नॉन-एसी कमरे और कुमारकोम में डीलक्स हाउसबोट दी जाएगी। होटलों में आपको सुबह का नाश्ता और रात का खाना मिलेगा, जबकि हाउसबोट पर रुकने के दौरान नाश्ता, लंच और डिनर तीनों परोसे जाएंगे। साथ ही, यात्रा बीमा और सभी लागू टैक्स भी इसी पैकेज में जुड़े हुए हैं।

पैकेज में शामिल नहीं हैं ये चीजें किसी भी जगह की एंट्री टिकट, बोटिंग या वाटर स्पोर्ट्स के चार्जेज आपको खुद देने होंगे। इसके अलावा लॉन्ड्री, टिप, रूम सर्विस या अलग से मंगाए गए किसी भी खाने-पीने के सामान का खर्च आपको अपनी जेब से करना होगा।