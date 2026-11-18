लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर पहाड़ों की ठंडी हवा और पंजाब के चटपटे स्वाद का एक साथ मजा लेना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। IRCTC 6 दिन का एक ऐसा मजेदार टूर पैकेज लाया है, जो आपकी छुट्टियों को यादगार बना देगा।

सबसे अच्छी बात कि यह यह ट्रिप किसी भी दिन के लिए बुक कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि रोजाना के लिए सिर्फ 20 सीटें ही उपलब्ध होती हैं। आइए, जान लीजिए इससे जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स। टूर का पूरा प्लान यह सफर अमृतसर से शुरू होगा और डलहौजी-धर्मशाला की हसीन वादियों से होते हुए वापस अमृतसर में ही खत्म होगा। पहला दिन आपकी ट्रिप अमृतसर के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से शुरू होगी। यहां से आपको सीधे एसी कैब के जरिए डलहौजी ले जाया जाएगा। फिर आप होटल पहुंचकर थोड़ा आराम करेंगे। अगर वक्त हो, तो शाम को डलहौजी के मशहूर गांधी चौक और लोकल मार्केट में टहलने का मजा ले सकते हैं, क्योंकि रात को डलहौजी में ही आपका स्टे भी रहेगा।

तीसरा दिन डलहौजी को अलविदा कहकर आपकी कैब धर्मशाला की ओर निकलेगी, जिसमें करीब 4 घंटे लगेंगे। रास्ते में आपको पहाड़ों की ऊंचाई पर बना विशाल 'कांगड़ा फोर्ट' देखने को मिलेगा, जहां से पूरी घाटी का शानदार नजारा दिखता है। इसके अलावा 'चिन्मय तपोवन' आश्रम के दर्शन भी कराए जाएंगे। फिर धर्मशाला पहुंचकर होटल में आराम कर सकते हैं और शाम को मैक्लोडगंज मार्केट की रौनक देखने निकल सकते हैं। यहां भी आपका रात का स्टे धर्मशाला में रहेगा।

चौथा दिन आज का पूरा दिन धर्मशाला घूमने के नाम रहेगा। आप दलाई लामा मंदिर, नामग्याल मोनेस्ट्री और भागसूनाग मंदिर के दर्शन करेंगे। शांत डल झील, सेंट जॉन्स इन द वाइल्डरनेस चर्च और पहाड़ों के बीच बने मशहूर HPCA क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती भी आपका दिल जीत लेगी। रात को आप धर्मशाला में ही रुकेंगे।

पांचवां दिन सुबह नाश्ते के बाद धर्मशाला की वादियों से वापस अमृतसर की ओर वापसी होगी, जिसमें लगभग 5 घंटे का वक्त लगता है। अमृतसर के होटल में सामान रखने के बाद, दोपहर में आपको वाघा-अटारी बॉर्डर ले जाया जाएगा। यहां की मशहूर 'बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी' का देशभक्ति से भरा माहौल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बता दें, इस रात आप अमृतसर में रुकेंगे।

छठा दिन सफर के आखिरी दिन की शुरुआत स्वर्ण मंदिर के दर्शन से होगी। इसके साथ ही आप ऐतिहासिक जलियांवाला बाग और पार्टिशन म्यूजियम भी घूमेंगे। इन खूबसूरत यादों के साथ आपको आपके घर वापसी के लिए अमृतसर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर छोड़ दिया जाएगा।