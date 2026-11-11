10 हजार से भी कम में करें तिरुपति बालाजी की यात्रा, IRCTC लाया 4 दिन का टूर; होटल और खाने-पीने की भी है सुविधा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की धरती को हमेशा से ही देवी-देवताओं का पवित्र निवास स्थान माना गया है। अगर हम दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों की बात करें, तो शेषाचलम की खूबसूरत वादियों में बसा तिरुमाला मंदिर इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है।

मान्यताओं के अनुसार, आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री वेंकटेश्वर ने इस जगह को अपना घर बनाया था। करीब 16.2 एकड़ में फैले इस अद्भुत मंदिर में एक बार शीश झुकाना हर श्रद्धालु का सपना होता है। अगर आप भी मुंबई या इसके आसपास रहते हैं और तिरुपति जाने की सोच रहे हैं, तो IRCTC का 'तिरुपति बालाजी एक्स-मुंबई' (WMR171) आपकी यह मुराद बहुत ही आसानी से पूरी कर सकता है। आइए आपको इस पैकेज की पूरी डिटेल समझाते हैं।

कैसा रहेगा 4 दिनों का आध्यात्मिक सफर? यह शानदार टूर 3 रातों और 4 दिनों का है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत आप किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि यह पैकेज हर रोज उपलब्ध है।

पहला दिन: आपकी यात्रा शाम 18:40 बजे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से शुरू होगी। आप चाहें तो रास्ते में पड़ने वाले ठाणे, कल्याण, पुणे या सोलापुर स्टेशनों से भी अपनी ट्रेन में बैठ सकते हैं। आपका यह पूरा सफर रात भर ट्रेन में बीतेगा।

आपकी यात्रा शाम 18:40 बजे मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से शुरू होगी। आप चाहें तो रास्ते में पड़ने वाले ठाणे, कल्याण, पुणे या सोलापुर स्टेशनों से भी अपनी ट्रेन में बैठ सकते हैं। आपका यह पूरा सफर रात भर ट्रेन में बीतेगा। दूसरा दिन: अगले दिन दोपहर 13:33 बजे आप रेनिगुंटा स्टेशन पहुंचेंगे। वहां से आपको एक एसी गाड़ी में बैठाकर सीधे तिरुपति के डीलक्स कैटेगरी होटल में ले जाया जाएगा। थोड़ा आराम करने के बाद, शाम को आपको तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर और तिरुचनूर में माता पद्मावती के दर्शन कराए जाएंगे। दर्शन के बाद रात का डिनर और नींद की व्यवस्था उसी होटल में होगी।

अगले दिन दोपहर 13:33 बजे आप रेनिगुंटा स्टेशन पहुंचेंगे। वहां से आपको एक एसी गाड़ी में बैठाकर सीधे तिरुपति के डीलक्स कैटेगरी होटल में ले जाया जाएगा। थोड़ा आराम करने के बाद, शाम को आपको तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर और तिरुचनूर में माता पद्मावती के दर्शन कराए जाएंगे। दर्शन के बाद रात का डिनर और नींद की व्यवस्था उसी होटल में होगी। तीसरा दिन: सुबह-सुबह नाश्ता करने के बाद होटल से चेक-आउट किया जाएगा। इसके बाद, अगर समय बचा तो आपको भगवान शिव के प्रसिद्ध श्री कालहस्ती मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। फिर रात 20:50 बजे आपकी वापसी की ट्रेन रेनिगुंटा स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी।

सुबह-सुबह नाश्ता करने के बाद होटल से चेक-आउट किया जाएगा। इसके बाद, अगर समय बचा तो आपको भगवान शिव के प्रसिद्ध श्री कालहस्ती मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। फिर रात 20:50 बजे आपकी वापसी की ट्रेन रेनिगुंटा स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। चौथा दिन: दोपहर लगभग 15:55 बजे आप वापस मुंबई पहुंच जाएंगे और इसी के साथ आपकी यह खूबसूरत यात्रा पूरी हो जाएगी। कितने पैसे करने होंगे खर्च? IRCTC ने लोगों की सुविधा और बजट को ध्यान में रखते हुए इसे दो क्लास में बांटा है: