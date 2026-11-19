लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर शख्स अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हवाई जहाज में बैठकर समंदर पार जाने का सपना जरूर देखता है, लेकिन जैसे ही हम फॉरेन ट्रिप के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में लाखों के खर्च का मीटर घूमने लगता है। नतीजा यह होता है कि हम अपना पासपोर्ट या तो बनवाते ही नहीं, या फिर वह किसी अलमारी के कोने में धूल फांकता रहता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप आज से ही अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा किसी 'ट्रेवल गुल्लक' में डालना शुरू कर दें, तो महज 6 महीने की बचत से आपका यह सपना सच हो सकता है? जी हां, दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां घूमने के लिए आपको अपनी एफडी तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत देशों के बारे में जो आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे।

वियतनाम अगर आपको कुदरत के हसीन नजारे देखना पसंद है, तो वियतनाम आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। भारत के लोगों के लिए यह देश किसी लॉटरी से कम नहीं है क्योंकि यहां हमारी करेंसी की कीमत बहुत ज्यादा है। आप यहां की मशहूर 'हा लॉन्ग बे' की वादियों में नाव का सफर कर सकते हैं और वह भी बहुत मामूली खर्च में। यहां रुकने और खाने-पीने का खर्च इतना कम है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप विदेश में हैं।

श्रीलंका भारत के बिल्कुल पड़ोस में बसा श्रीलंका बजट ट्रैवलर्स के लिए एक जन्नत है। अगर आप कम पैसों में किसी आइलैंड वाली फीलिंग लेना चाहते हैं, तो यहां जरूर जाएं। कोलंबो की सड़कों से लेकर कैंडी के चाय के बागानों तक, यहां देखने के लिए बहुत कुछ है। यहां की ट्रेन की सवारी दुनिया की सबसे खूबसूरत और सस्ती रेल यात्राओं में गिनी जाती है, जो आपको सीधे हरे-भरे पहाड़ों और नीले समंदर के बीच से होकर ले जाती है।

थाईलैंड अक्सर लोगों को लगता है कि थाईलैंड सिर्फ अमीर पर्यटकों के लिए है, लेकिन सच तो यह है कि स्मार्ट तरीके से जाने पर यह सबसे सस्ता पड़ता है। अगर आप 3-4 महीने पहले फ्लाइट बुक कर लें और महंगे होटल्स की जगह हॉस्टल में रुकें, तो आप बैंकॉक की रंगीन सड़कें और फुकेत के शांत बीच बहुत कम बजट में एन्जॉय कर सकते हैं। यहां का स्ट्रीट फूड न सिर्फ बहुत मशहूर है बल्कि आपकी जेब के लिए एकदम परफेक्ट भी है।

नेपाल अगर आप विदेश जाने का अनुभव भी लेना चाहते हैं और वीजा के झमेलों में भी नहीं पड़ना चाहते, तो नेपाल के पहाड़ आपको बुला रहे हैं। भारतीयों को यहां जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। बस अपनी गाड़ी उठाइए या एक सस्ती-सी बस या फ्लाइट लीजिए और आप पोखरा की वादियों में पहुंच जाएंगे। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और वहां की शांति आपके सारे तनाव को पल भर में दूर कर देगी।