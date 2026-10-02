घूमने के लिए भारतीयों की पहली पसंद बना नेपाल, सितंबर में पहुंचे सबसे अधिक पर्यटक

डिजिटल डेस्क, काठमांडू। भारतीय सितंबर में नेपाल आने वाले विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह बन गए हैं, जिनकी संख्या 17,425 रही। नेपाल में भारतीय पर्यटकों की यह तादाद पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) के अनुसार, शुक्रवार को नेपाल ने सितंबर में 88,248 अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों का स्वागत किया। पर्यटकों की संख्या अगस्त से भी बढ़ी, जब हिमालयी देश ने 85,444 अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों का स्वागत किया, जबकि भोटेकोशी बाढ़ और भूस्खलनों ने मुख्य रूप से मध्य नेपाल को प्रभावित किया।

एनटीबी के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल ने 2026 के पहले नौ महीनों में कुल 865,920 अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों का स्वागत किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में छह प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जब 815,273 पर्यटक हवाई मार्ग से आए थे।