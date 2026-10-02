घूमने के लिए भारतीयों की पहली पसंद बना नेपाल, सितंबर में पहुंचे सबसे अधिक पर्यटक
सितंबर में नेपाल आने वाले विदेशी पर्यटकों में भारतीय सबसे बड़े समूह के रूप में उभरे हैं, जिनकी संख्या 17,425 ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, काठमांडू। भारतीय सितंबर में नेपाल आने वाले विदेशी पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह बन गए हैं, जिनकी संख्या 17,425 रही। नेपाल में भारतीय पर्यटकों की यह तादाद पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) के अनुसार, शुक्रवार को नेपाल ने सितंबर में 88,248 अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों का स्वागत किया। पर्यटकों की संख्या अगस्त से भी बढ़ी, जब हिमालयी देश ने 85,444 अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों का स्वागत किया, जबकि भोटेकोशी बाढ़ और भूस्खलनों ने मुख्य रूप से मध्य नेपाल को प्रभावित किया।
एनटीबी के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल ने 2026 के पहले नौ महीनों में कुल 865,920 अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों का स्वागत किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में छह प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जब 815,273 पर्यटक हवाई मार्ग से आए थे।
टॉप-5 पर्यटक देश
चीन दूसरे सबसे बड़े स्रोत बाजार के रूप में 11,212 आगंतुकों के साथ रहा, जो कुल का 12.71 प्रतिशत है। इसके बाद अमेरिका 8,299 आगंतुकों के साथ 9.4 प्रतिशत पर रहा। श्रीलंका चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 7,108 आगंतुक थे, जो कुल का 8.05 प्रतिशत है, जबकि आस्ट्रेलिया पांचवें स्थान पर रहा, जिसमें 4,842 आगंतुक थे, या 5.48 प्रतिशत। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)