सिर्फ भारत ही नहीं! मुस्लिम बहुल देश से लेकर कैरीबियाई द्वीपों तक, जानिए किन-किन देशों में होती है रामलीला

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के दिनों में राम-लीला का आयोजन किया जाता है और दशहरा के दिन रावण दहन के साथ इसका समापन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं राम-लीला सिर्फ भारत में नहीं होती। जी हां, राम-लीला का आयोजन भारत के अलावा और भी कई देशों में होता है।

थाईलैंड थाईलैंड की संस्कृति में रामायण का गहरा असर देखने को मिलता है। यहां रामायण को रामकियन के नाम से जाना जाता है, जो वहां का राष्ट्रीय काव्य भी माना जाता है। यहां रामायण के प्रसंगों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से नृत्य और संगीत के जरिए पेश किया जाता है। रामायण को मंच पर पेश करते हुए कलाकार एक खास मास्क पहनते हैं, जिसे खोन कहा जाता है।

कंबोडिया कंबोडिया का इतिहास हिंदू संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। यहां रामायण को रीमकेर कहा जाता है। यहां के मंदिरों और ऐतिहासिक जगहों पर रामायण के प्रसंगों का बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जाता है। कलाकार खूबसूरत पोशाक और गहने पहनकर राम-लीला पेश करते हैं।