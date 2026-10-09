दिल्ली की ये रामलीलाएं नहीं देखीं तो क्या देखा! लाल किले से द्वारका तक, हर जगह है अलग रौनक
नवरात्र के दौरान दिल्ली में हर साल कई भव्य रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही शहरों की शामें रामलीला के रंग में रंग जाती हैं, त्योहारों का ये मौसम सिर्फ रावण दहन तक ही सीमित नहीं रहता। इन दिनों में मेलों में घूमने और रामलीला देखने का बच्चों से लेकर बड़ों तक में जो उत्साह रहता है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और यहां की खास रामलीला देखना चाहते हैं, तो आइए आपको दिल्ली की टॉप रामलीला आयोजन के बारे में बताते हैं।
द्वारका श्री रामलीला सोसायटी
दिल्ली के द्वारका सेक्टर-10 में द्वारका श्री रामलीला सोसायटी हर साल रामलीला का आयोजन करती है। इस साल यहां 15वीं रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यहां 11 से 20 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा, इसका लाइव टेलिकास्ट भी आप देख सकते हैं।
समय: शाम 7 बजे से 11/ 12 बजे तक
मेट्रो स्टेशन: द्वारका सेक्टर 20
लव कुश रामलीला
लव कुश रामलीला दिल्ली की सबसे मशहूर रामलीला है, जिसका आयोजन लाल किला मैदान में किया जाएगा। इस बार की रामलीला की खास बात यह है कि रामायण के प्रसंग एआई, एनीमेशन और ग्राफिक्स की मदद से दिखाए जाएंगे।
समय: शाम 8 बजे से 12 बजे तक
मेट्रो स्टेशन: लाल किला या चांदनी चौक
गीता कॉलोनी धार्मिक रामलीला
अगर आप पूर्वी दिल्ली में रहते हैं तो यहां गीता कॉलोनी में बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन होता है। यह दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला से जुड़ी कमिटी में से एक है। यहां साल 1962 से ही रामलीला का आयोजन हर साल किया जा रहा है।
समय: शाम 7 बजे से 11/ 12 बजे तक
मेट्रो स्टेशन: कृष्ण नगर मेट्रो स्टेशन
नव केशव रामलीला
रोहिणी के सेक्टर-11 में नव केशव रामलीला कमिटी इस साल भव्य रूप से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस बार की थीम ब्रिक्स समिट को आधार बनाकर रखी गई है।
समय: शाम 6 बजे से 11 बजे तक
मेट्रो स्टेशन: नेताजी सुभाष प्लेस
नव श्री धार्मिक लीला कमिटी
नव श्री धार्मिक लीला कमिटी रामलीला का आयोजन हर साल चांदनी चौक के एकदम सामने लाल किले पर 15 स्थित अगस्त पार्क नामक में किया जाता है।
समय: शाम 7.30 बजे से 11.30 बजे तक
मेट्रो स्टेशन: लाल किला या चांदनी चौक
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