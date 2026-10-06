फेस्टिवल स्पेशल या रेगुलर ट्रेन... त्योहार पर घर जाने के लिए किसमें टिकट कराना है समझदारी? यहां समझें फर्क

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली की जगमगाहट हो, छठ की छटा हो या दुर्गा पूजा की रौनक... त्योहार आते ही हम सभी के मन में किसी तरह बस घर पहुंचने की बेताबी रहती है। हालांकि, जैसे ही हम टिकट बुक करने बैठते हैं, तो लंबी 'वेटिंग लिस्ट' देखकर सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं।

महीनों पहले से ही आम ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलना किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं होता। यात्रियों की इसी भारी भीड़ और मायूसी को दूर करने के लिए, भारतीय रेलवे 'फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें' पटरियों पर उतारता है। हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि हमारी रोजमर्रा की नियमित ट्रेनों और इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में आखिर क्या अंतर है। आइए, डिटेल में इस बारे में समझते हैं।

(Image Source: AI-Generated) किराए में होता है भारी अंतर सफर का सीधा कनेक्शन हमारी जेब से होता है। अगर आप रेगुलर ट्रेन से जाते हैं, तो आपको रेलवे के आम टैरिफ के हिसाब से ही पैसे चुकाने होते हैं। वहीं, स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। चूंकि, रेलवे इन ट्रेनों को त्योहार की भीड़ संभालने के लिए एक खास व्यवस्था के तहत चलाता है, इसलिए इनमें 'स्पेशल फेयर' जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि स्पेशल ट्रेन का टिकट आम ट्रेनों से 10 से 30 फीसदी तक महंगा हो सकता है।

कौन-सी ट्रेन पहुंचाएगी समय पर? रेलवे ट्रैक पर नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। रूट क्लियरेंस में इन्हें तरजीह मिलती है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर अपने तय समय पर मंजिल तक पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को कई बार आम ट्रेनों को पास देने के लिए बीच रास्ते में रोक दिया जाता है। ऐसे में इन ट्रेनों के लेट लतीफ होने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा रहती है।

किस ट्रेन में है सफर का आराम? रेगुलर ट्रेनों में सफर करने पर आपको नए जमाने के आधुनिक एलएचबी कोच और पैंट्री कार जैसी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। हालांकि, त्योहारी स्पेशल ट्रेनों के मामले में रेलवे कई बार पुराने आईसीएफ डिब्बों का भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा, इनमें पैंट्री कार नदारद रहने की काफी संभावना होती है। इसलिए, स्पेशल ट्रेन से जाते वक्त अपना खाना और पानी साथ लेकर चलना ही समझदारी है।