विदेश घूमना है लेकिन बजट सिर्फ 50 हजार? ये देश हैं भारतीयों के लिए सबसे किफायती इंटरनेशनल डेस्टिनेशन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना आज के समय में हर किसी का सपना होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि विदेश घूमना बहुत महंगा होता है। जबकि अगर सही प्लानिंग, सस्ती फ्लाइट, बजट होटल और लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, तो आप लगभग 50 हजार रुपए के बजट में भी विदेश यात्रा कर सकते हैं।

कई ऐसे खूबसूरत देश हैं जहां भारतीय रुपये की वैल्यू अच्छी है और वहां रहना-खाना भी काफी सस्ता पड़ता है।तो आइए जानते हैं कुछ किफायती अंतरराष्ट्रीय जगहों के बारे में, जहां आप कम बजट में भी घूम सकते हैं नेपाल नेपाल भारतीयों के लिए सबसे सस्ती विदेश यात्रा में से एक है। यहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। आप बस या ट्रेन से भी जा सकते हैं, जिससे खर्च और कम हो जाता है। काठमांडू, पोखरा और पशुपतिनाथ मंदिर यहां के मुख्य आकर्षण हैं।