दिल्ली-NCR से सिर्फ 5 घंटे दूर हैं ये खूबसूरत वीकेंड डेस्टिनेशंस, लॉन्ग वीकेंड के लिए हैं बिल्कुल परफेक्ट
दिल्ली-एनसीआर के पास लॉन्ग वीकेंड के लिए कुछ खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं, जो 5 घंटे की दूरी पर स्थित हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिंदगी की भागदौड़ के बीच लॉन्ग वीकेंड खुद को फिर से रिफ्रेश करने का अच्छा मौका होता है। अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो इस लॉन्ग वीकेंड आप यहां से सिर्फ 5 घंटे की दूरी पर स्थित कुछ जगहें शॉर्ट वेकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं।
ये जगहें पास भी हैं और बहुत खूबसूरत भी। इसलिए यहां आपकी वीकेंड ट्रिप काफी मजेदार हो जाएगी। आइए जानें दिल्ली-एनसीआर के पास बसी कुछ जगहों के बारे में, जहां आप प्रकृति की खूबसूरती के बीच अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं।
नीमराना, राजस्थान
नीमराना इतिहास और भव्यता का शानदार मेल है। यहां स्थित 15वीं शताब्दी का ऐतिहासिक नीमराना फोर्ट पैलेस हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये दिल्ली से सिर्फ 120 कि.मी. की दूरी पर स्थित है और 3-4 घंटे में आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। यहां आप इस ऐतिहासिक किले को देख सकते हैं, जिपलाइनिंग का आनंद ले सकते हैं और शाम को सांस्कृतिक लोक नृत्य का आनंद ले सकते हैं।
लैंसडाउन, उत्तराखंड
पहाड़ों में बसा लैंसडाउन उत्तराखंड की सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 240 कि.मी. है, जिसे 5-6 घंटे में आसानी से पूरा किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि यहां भीड़ ज्यादा नहीं होती। इसलिए आप आराम से अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं। यहां आप झील में बोटिंग कर सकते हैं, हिमालय की खूबसूरत वादियों का नजारा देख सकते हैं और देवदार के जंगलों में घूम सकते हैं।
ऋषिकेश, उत्तराखंड
दिल्ली से ऋषिकेश भी आप 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी अध्यात्मिक शांति और थ्रिलिंग स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहां आप रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती और खूबसूरत कैफेस का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों के साथ घूमने के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है।
मथुरा-वृंदावन, उत्तर प्रदेश
अगर आप इस वीकेंड को शांति और अध्यात्म के बीच बिताना चाहते हैं, तो मथुरा-वृंदावन आपके लिए बेस्ट है। दिल्ली से मथुरा का रास्ता 2-3 घंटे का है। आप गाड़ी से या ट्रेन से आराम से यहां पहुंच सकते हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद आप वृंदावन के लिए रवाना हो सकते हैं। वहां बांके बिहारी मंदिर, राधा-वल्लभ मंदिर, राधा-रमन मंदिर, प्रेम मंदिर आदि के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही, वहां के मशहूर पेड़े का स्वाद भी चख सकते हैं।
सरिस्का, राजस्थान
दिल्ली से सरिसका पहुंचने में आपको 5-6 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी निकलें, तो ट्रैफिक से बचकर 4-5 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। यहां आप सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी कर सकते हैं, भानगढ़ का ऐतिहासिक किला देख सकते हैं और प्रकृति के बीच शांति से अपनी छुट्टी का मजा ले सकते हैं।