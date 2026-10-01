फेस्टिव सीजन में टिकट की मारामारी से बचना है? IRCTC से Aadhaar लिंक करते ही खुलेंगे बुकिंग के ज्यादा मौके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेन का सफर किफायती होने के साथ-साथ लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक भी होता है। हालांकि, फेस्टिव सीजन में कन्फर्म टिकट मिलना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता।

जी हां, अगर आप भी इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो रेलवे की एक खास सुविधा आपके बहुत काम आ सकती है। इसके लिए, आपको बस अपने IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ना है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि इससे आपको क्या-क्या सहूलियतें मिलेंगी।

हर महीने बुक करें दोगुने टिकट सामान्य तौर पर, अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से वेरीफाई नहीं है, तो आप एक महीने में ज्यादा से ज्यादा केवल 12 ट्रेन टिकट ही बुक कर पाते हैं। हालांकि, आधार लिंक होते ही रेलवे आपको एक महीने में 24 टिकट तक बुक करने की छूट दे देता है। जो लोग अक्सर कामकाज या परिवार के लिए सफर करते हैं, उनके लिए यह डबल लिमिट बहुत फायदेमंद साबित होती है।

तत्काल टिकट मिलने के चांस होंगे ज्यादा अचानक कहीं जाना पड़ जाए, तो तत्काल टिकट ही एकमात्र सहारा होता है। रेलवे के नियम के मुताबिक, जिन IRCTC अकाउंट में आधार लिंक नहीं होता है, उनसे तत्काल टिकट की बुकिंग नहीं की जा सकती। जब आप अकाउंट में अपना आधार जोड़ लेते हैं, तो 'मास्टर लिस्ट' फीचर की मदद से आपकी तत्काल बुकिंग बहुत तेजी से प्रोसेस होती है। बुकिंग में लगने वाला समय कम होने से आपको कन्फर्म तत्काल टिकट मिलने की उम्मीद काफी बढ़ जाती है।

दलालों की होगी छुट्टी, असली यात्रियों को सीधा फायदा कई बार टिकट दलालों और फर्जी अकाउंट्स की वजह से आम लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। आधार लिंकिंग से इस तरह के फर्जीवाड़े और टिकट दलाली पर लगाम लगती है। हर अकाउंट की असली पहचान होने से रेलवे का सिस्टम ज्यादा पारदर्शी हो जाता है। इसका सीधा फायदा आप जैसे आम यात्रियों को मिलता है, जिन्हें बिना किसी झंझट के कन्फर्म सीट मिल पाती है।