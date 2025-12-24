दुनिया के इन 5 देशों में क्रिसमस मनाना है बैन, सांता क्लॉज दिखने पर भी है पाबंदी!
दिसंबर का महीना क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए खास है, लेकिन कुछ देशों में क्रिसमस मनाना बैन है। ब्रुनेई में शरिया कानून के कारण सार्वजनिक उत्सव पर ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर का महीना कई मायनों में बेहद खास माना जाता है। यह महीना क्रिसमस के साथ-साथ नए साल के स्वागत के लिए भी अहम जाता है। हर साल दिसंबर महीने की 25 तारीख को क्रिसमस यानी ईशू मसी का जन्मदिवस मनाया जाता है।
यह दिन ईसाई समुदाय के लोगों के लिए काफी अहम होता है। हर कोई पूरा साल इस दिन का इंतजार करता है और धूमधाम से इसका जश्न मनाता है। क्रिसमस के जश्न के साथ ही नए साल के जश्न की भी शुरुआत हो जाती है। यह एक ऐसा त्योहार है, जिसकी धूम पूरी दुनिया में देखने को मिलती है, लेकिन क्या जानते हैं कि कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां क्रिसमस बनाना बैन है। आइए आपको बताते हैं किन देशों में बैन में क्रिसमस सेलिब्रेशन-
ब्रुनेई
दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप पर मौजूद ब्रुनेई एक ऐसा देश है, जहां क्रिसमस सेलिब्रेट करना मना है। यहां के लोग शरिया कानून का सख्ती से पालन करते हैं, जिसके तहत क्रिसमस के सार्वजनिक उत्सव को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। यहां पर गैर-मुसलमानों को निजी तौर पर उत्सव मनाने की अनुमति है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन पर यहां रोक है।
दरअसल, इसे मुसलमानों के बीच किसी अन्य धर्म को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। इसलिए यहां सार्वजनिक स्थानों पर क्रिसमस ट्री, रोशनी, यीशु के जन्म की फोटो और यहां तक कि सांता क्लॉज की टोपी पहनने पर भी भारी जुर्माना लग सकता है।
सोमालिया
सोमालिया, एक ऐसा देश है जहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है और यही वजह है कि यहां सरकार द्वारा क्रिसमस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध इस्लामी परंपराओं को बनाए रखने और चरमपंथी समूहों की मौजूदगी को देखते हुए गंभीर सुरक्षा चिंताओं के कारण लगाया गया है।
यही वजह है कि यहां पर क्रिसमस के मौके पर सार्वजनिक सजावट, चर्च में प्रेयर मीट और यहां तक कि "मेरी क्रिसमस" जैसे शुभकामना संदेश भी पूरी तरह से बैन हैं। यहां इस प्रतिबंध को सख्ती से फॉलो किया जाता है।
उत्तर कोरिया
उत्तर कोरिया में भी क्रिसमस मनाने पर रोक लगाई गई है। यहां की ताना शाही विचारधारा क्रिसमस जैसे धार्मिक त्योहारों को महत्व नहीं देती। धार्मिक अभिव्यक्ति को किम राजवंश के व्यक्तित्व के लिए खतरा माना जाता है। इसलिए यहां पर धार्मिक अभिव्यक्ति के सभी रूपों को दबा दिया जाता है। क्रिसमस मनाने पर यहां कारावास सहित गंभीर दंड दिया जा सकता है। यहां पर नेशनल कैलेंडर राज्य द्वारा निर्धारित त्योहारों के मुताबिक फॉलो किया जाता है।
सऊदी अरब
इस्लाम की जन्मभूमि होने के नाते, सऊदी अरब में ऐतिहासिक रूप से क्रिसमस सेलिब्रेशन पर कड़ा सार्वजनिक रुख अपनाया हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां इसे इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है। पहले यहां पर क्रिसमस सेलिब्रेशन काफी पर्सनल होता है, जो अपने घरों और राजनयिक परिसरों तक ही सीमित था, जिससे इसे लोगों की नजरों से दूर रखा जाता था। हालांकि, बदलते समय के कारण अब इन नियमों में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं।
ताजिकिस्तान
क्रिसमस न बनाने वाली देशों में ताजिकिस्तान का नाम भी शामिल है। हालांकि, अन्य देशों की तरह यहां सेलिब्रेशन पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन विदेशी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव को सीमित करने के लिए यहां सार्वजनिक क्रिसमस समारोहों को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है। यहां की सरकार ताजिक परंपराओं और पहचान को बढ़ावा देती है और खुलेआम क्रिसमस की सजावट को अवांछित अतिक्रमण मानती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।