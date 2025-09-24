दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शनमात्र से पूरी होती हैं सभी मुरादें, आस्था और इतिहास का है अनोखा संगम

देशभर में देवी के कई मंदिर हैं जो अपनी-अपनी महत्ता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनमें दक्षिणेश्वर काली मंदिर (Dhakhineshwar Kali Temple) का अपना अलग स्थान है। कोलकाता में स्थापित यह मंदिर न सिर्फ लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है बल्कि बंगाली संस्कृति और इतिहास की भी झलक देता है। आइए जानें इस मंदिर की खासियत।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता से कुछ ही दूरी पर, गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर (Dakshineshwar Kali Temple) पूरे देशभर में अपनी महत्ता के लिए जाना जाता है। मां काली को समर्पित यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि बंगाल की संस्कृति और स्थापत्य कला का भी प्रतीक है।

इस मंदिर का भव्य रूप, पौराणिक महत्व और इतिहास इतना रोचक है कि दूर-दूर से श्रद्धालू इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि यहां देवी के दर्शनमात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में नवरात्र के शुभ अवसर पर आप भी इस मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। आइए जानें कैसे और इस मंदिर की खासियत क्या है।

(Picture Courtesy: Instagram) कैसे हुआ था मंदिर का निर्माण? दक्षिणेश्वर मंदिर की नींव 19वीं शताब्दी में रानी रासमणि ने रखी थी। ऐसा माना जाता है कि वे वाराणसी जाकर मां काली की पूजा करना चाहती थीं, लेकिन सपने में देवी ने उन्हें गंगा किनारे एक भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया। रानी ने लगभग 20 एकड़ भूमि खरीदी और वर्ष 1847 में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। आठ सालों की मेहनत के बाद 31 मई 1855 को मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर एक लाख से ज्यादा ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था।

मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? यह मंदिर नव-रत्न शैली की बंगाली वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। मुख्य मंदिर तीन मंजिला है और इसके ऊपर नौ शिखर बने हैं। गर्भगृह में देवी काली "भवतरिणी" के रूप में विराजमान हैं, जो भगवान शिव के वक्ष पर खड़ी दिखाई देती हैं। यह मूर्ति एक हजार पंखुड़ियों वाले चांदी के कमल पर स्थापित है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है।