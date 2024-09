आंध प्रदेश का ऐसा मंदिर जहां हवा में तैरता है स्तंभ, राज जानने दूर-दूर से आते हैं टूरिस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्राचीन भारत की वास्तुकला कितनी अनोखी है, इसका शानदार उदाहरण है लेपाक्षी मंदिर (Lepakshi Temple)। लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। यह मंदिर अपने आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक हवा में तैरता हुआ स्तंभ (Floating Pillar of Lepakshi Temple) भी शामिल है। यह स्तंभ धरती से हल्का-सा ऊपर उठा हुआ है और मंदिर का भार भी अपने ऊपर संभाले है। इसलिए इसका रहस्य जानने की कोशिश के लिए दूर-दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। हम भी इस आर्टिकल में, लेपाक्षी मंदिर के इतिहास, उड़ते हुए स्तंभ के रहस्य ( Mystery of Floating Pillar of Lepakshi Temple) और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।