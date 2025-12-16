मालदीव के इस आलीशान रिसॉर्ट में एक रात का खर्च कर देगा हैरान, Milind Soman ने मनाया था 60वां बर्थडे
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन ने हाल ही में अपना 60वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वो अपनी पत्नी अंकिता कोंवर और फैमिली के साथ मालदीव गए थे। बता दें, 4 नवंबर को उन्होंने अपना यह खास दिन ‘ताज कोरल रीफ रिसॉर्ट एंड स्पा’ में मनाया था।
मिलिंद ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनका यह ट्रिप बेहद मजेदार रही। उन्होंने लिखा, "अंकिता और परिवार के साथ मालदीव में जन्मदिन मनाया। हम हर दिन दौड़ते, तैरते, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग करते रहे और वहां के बेहतरीन लोकल फूड का लुत्फ भी उठाया।"
(Image Source: Instagram)
एक रात के रुकने का खर्चा उड़ा देगा होश
जिस रिसॉर्ट में मिलिंद सोमन रुके थे, वहां की लग्जरी और सुविधाएं किसी सपने से कम नहीं हैं, लेकिन इसकी कीमत भी उतनी ही खास है। अगर आप इस रिसॉर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करें, तो यहां के 'सुपीरियर बीच विला' का एक रात का किराया लगभग 1,000 डॉलर (करीब 90,614 रुपये) है।
हालांकि, अगर आपके पास मेंबरशिप है, तो यह आपको थोड़े कम दाम यानी 700 डॉलर (करीब 63,430 रुपये) में मिल सकता है। ये कीमतें सिर्फ एक रात के ठहरने की हैं और इसमें टैक्स या अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।
(Image Source: AI-Generated)
लग्जरी के और भी हैं कई ऑप्शन
ताज कोरल रीफ में सिर्फ एक तरह के विला नहीं हैं, बल्कि यहां कई शानदार विकल्प मौजूद हैं:
- डीलक्स बीच विला (डबल बेड): 1,100 डॉलर
- प्रीमियम वॉटर विला (डबल/ट्विन बेड): 1,300 डॉलर
- निर्वाण प्रेसिडेंशियल सुइट: 2,800 डॉलर (सबसे महंगा और आलीशान)
सिर्फ रहना ही नहीं, एक्सपीरिएंस भी है खास
Hembadhu Island पर स्थित यह 5-स्टार रिसॉर्ट वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्पीडबोट के जरिए सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर है। यह जगह सिर्फ ठहरने के लिए नहीं, बल्कि कुदरत के बीच सुकून पाने के लिए मशहूर है।
(Image Source: Instagram)
यहां आप क्या-क्या कर सकते हैं?
- एडवेंचर: यह रिसॉर्ट 'PADI-सर्टिफाइड ब्लू इन डाइव सेंटर' है, जहां आप डाइविंग का सुरक्षित मजा ले सकते हैं।
- रिलैक्सेशन: यहां एक वेलनेस स्पा है, जहां आप अपनी थकान मिटाकर खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं।
- स्वादिष्ट खाना: खाने के शौकीनों के लिए यहां 'ओपन द ग्रिल', 'बोक्कुरा' और 'रीफ बार' जैसे बेहतरीन रेस्तरां हैं।
भीड़भाड़, ट्रैफिक और प्रदूषण से दूर, यह रिसॉर्ट कपल्स और दोस्तों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां आप कुदरत की खूबसूरती और नीले समंदर के नजारों में खो सकते हैं।
