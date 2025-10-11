साफ-सफाई ही नहीं, इन वजहों से भी खास है 'इंदौर', घूमने जाने से पहले यहां पढ़ें पूरी Travel Guide
शायद आपने भी सुना होगा कि इंदौर के लोग बनावटी नहीं हैं! दरअसल, इस शहर की यही खासियत इसे सबसे अलग बनाती है। यहां की गलियां जितनी पुरानी हैं, उतनी ही नई है यहां की सोच। अगर आप पहली बार इंदौर आ रहे हैं, तो यह आर्टिकल (Indore Travel Guide) खास आपके लिए ही है, क्योंकि ये शहर आपको बार-बार यहां वापस आने पर मजबूर कर देगा।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में बसा इंदौर, एक ऐसा शहर है जो रफ्तार और रौनक दोनों का बेहतरीन संगम है। यहां आपको राजसी इतिहास भी मिलेगा, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड भी, और एक ऐसी आधुनिकता जो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है। साफ-सफाई में लगातार भारत का सबसे आगे रहने वाला शहर, इंदौर न तो खुद को बदलने की कोशिश करता है, न ही दिखावा करता है, शायद यही सादगी इसे इतना खास बनाती है। जी हां, चाहे यह आपकी पहली ट्रिप हो या पांचवीं, इंदौर हर बार कुछ नया सिखा जाता है।
इंदौर में घूमने की लायक कुछ खास जगहें
कांच मंदिर
जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, यह मंदिर कांच से बना हुआ है। बीसवीं सदी की शुरुआत में एक जैन व्यापारी ने इसका निर्माण कराया था। भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर चमकते शीशे, रंगीन कांच और नक्काशीदार चित्र आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, बल्कि कला और स्थापत्य के लिहाज से भी अनोखा है।
लाल बाग पैलेस
होलकर काल का यह महल यूरोपीय वैभव का प्रतीक है। यहां की इटैलियन संगमरमर की फर्श, बेल्जियन ग्लास, और भव्य झूमर देखकर लगता है जैसे किसी विदेशी दरबार में आ गए हों। हरे-भरे बागानों से घिरा यह महल इतिहास प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग समान है।
राजवाड़ा पैलेस
शहर के बीचों-बीच बना सात मंजिला राजवाड़ा, इंदौर के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। होलकर राजवंश द्वारा निर्मित यह महल मराठा और मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। लकड़ी और पत्थर से बनी इसकी भव्य इमारत आज भी पुरानी शानो-शौकत की झलक दिखाती है। अंदर का आंगन और छोटा सा संग्रहालय उस दौर की कहानी कहते हैं। शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो भी देखने लायक है।
पातालपानी वॉटर फॉल्स
शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित यह झरना इंदौर की प्राकृतिक सुंदरता का शानदार उदाहरण है। करीब 300 फीट ऊंचाई से गिरता पानी और उसके आस-पास की हरियाली इसे एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बनाती है। खासतौर पर मानसून के दिनों में यह जगह स्वर्ग जैसी लगती है।
बड़ा गणपति मंदिर
इंदौर का यह प्रसिद्ध मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमाओं में से एक के लिए जाना जाता है। करीब 25 फीट ऊंची यह प्रतिमा गुड़, चूना और तीर्थ स्थलों की मिट्टी से बनी है। श्रद्धा हो या जिज्ञासा, बड़ा गणपति मंदिर शहर की हर यात्रा का जरूरी हिस्सा है।
चोरल डैम
इंदौर से करीब 45 किलोमीटर दूर, घने जंगलों और नदी के किनारे बसा चोरल धाम, शांति चाहने वालों के लिए बेहतरीन जगह है। यहां का बांध और झील नौकायन के लिए मशहूर हैं। कम भीड़भाड़ और प्राकृतिक वातावरण इसे एक ‘हिडन जेम’ बनाता है।
इंदौर में ठहरने के विकल्प
शहर में हर बजट के लिए ठहरने की सुविधा मौजूद है:
- लक्जरी होटल्स जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ शाही एहसास मिलता है।
- बुटीक रिसॉर्ट्स जो सुकून और प्राकृतिक सुंदरता का संगम हैं।
- बजट स्टे जो यात्रियों को आरामदायक और किफायती अनुभव देते हैं।
हर गली में लाजवाब फूड
इंदौर की पहचान उसके खाने से है। सराफा बाजार और छप्पन दुकान में शाम ढलते ही स्वाद का मेला लग जाता है। पोहा-जलेबी, भुट्टे का कीस, साबूदाना खिचड़ी से लेकर मालपुए और गरमा-गरम चाट तक- हर चीज का अपना अनोखा स्वाद है। अगर आप कैफे कल्चर के शौकीन हैं, तो विजय नगर और पलासिया इलाकों के कैफे ट्राई करें, और फाइन-डाइनिंग पसंद है तो शहर के कई नए रेस्टोरेंट आपके इंतजार में हैं।
इंदौर में कहां करें खरीदारी?
चाहे ट्रेडिशनल चूड़ियां, हस्तशिल्प और महेश्वरी साड़ियां हों या मॉडर्न मॉल्स- इंदौर हर खरीददार के लिए कुछ खास रखता है। सराफा और रजवाड़ा मार्केट से लेकर ट्रेजर आइलैंड मॉल तक, यहां की शॉपिंग हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।
घूमने के लिए कौन-सा मौसम है बेस्ट?
अक्टूबर से मार्च के बीच का समय इंदौर घूमने के लिए सबसे बेहतरीन है। दिन का तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और शामें ठंडी व सुहावनी होती हैं। गर्मियों (अप्रैल-जून) में यहां तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि मानसून (जुलाई-सितंबर) में शहर के आस-पास की हरियाली मन मोह लेती है।
कैसे पहुंचें इंदौर?
- हवाई मार्ग: देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ा है।
- रेल मार्ग: इंदौर जंक्शन दिल्ली, मुंबई, और अन्य शहरों से ट्रेनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है।
- सड़क मार्ग: भोपाल, उज्जैन और अहमदाबाद जैसे शहरों से बेहतरीन सड़कें इंदौर को जोड़ती हैं। रास्ते में आने वाले घाट और नजारे ड्राइव को और भी आनंददायक बनाते हैं।
शहर में घूमने का आसान तरीका
ऑटो और टैक्सी हर जगह मिल जाते हैं। अगर आप सस्ता और इको-फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं तो इंदौर का iBus (BRTS) नेटवर्क साफ-सुथरा और समय पर है और थोड़ा एडवेंचर पसंद हो तो रेंटल बाइक भी आजमा सकते हैं।
इंदौर की हर गली में स्वाद, हर इमारत में इतिहास और हर मुस्कान में अपनापन बसता है। यहां की सादगी में जो आत्मविश्वास है, वही इसे मध्य प्रदेश का सबसे ‘शानदार’ शहर बनाता है।
यह भी पढ़ें- शिमला-मनाली की तरह यहां भीड़ नहीं, सुकून और शांति के लिए चले आएं शिपकी ला; पढ़ें क्यों खास है यह जगह
यह भी पढ़ें- यूं ही मध्य प्रदेश नहीं कहलाता है ‘टाइगर स्टेट’, जंगल सफारी के लिए बेस्ट हैं ये 5 टाइगर रिजर्व
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।