IRCTC लेकर आया दोआर और कलिम्पोंग एक्सप्लोर करने का मौका मात्र 28,250 रुपए में

2. रुकने के लिए होटल की सुविधा मिलेगी।

3. खाने की सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप पर दो लोगों के साथ जाते हैं, तो आपको 31,350 रुपये चुकाने होंगे।

2. अगर आप तीन लोगों के साथ जाते हैं तो आपको 28,250 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 21,950 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप दोआर और कलिम्पोंग के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

It's time to escape to the hills and be enchanted by the natural beauty of Gorumara, Kalimpong and Lataguri.

Destinations Covered: Gorumara, Kalimpong, Lataguri

Package Price - ₹28,250/- onwards per person*

Confirmed train tickets available. Book now on https://t.co/C5WtIJP6zB… pic.twitter.com/KNtMsqIy3U— IRCTC (@IRCTCofficial) August 9, 2024