    Diwali 2025: कम पैसों में करना चाहते हैं दीवाली की खरीदारी, तो घूम आएं Delhi के 5 बाजार

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    दीवाली का त्योहार नजदीक है और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यकीनन आपके दिमाग में शॉपिंग की लिस्ट बन चुकी होगी, लेकिन अगर बजट कम है और आप फिर भी अपने घर को शानदार तरीके से सजाना चाहते हैं, तो परेशान न हों। दिल्ली में कुछ ऐसे बाजार हैं, जहां आप कम पैसों में भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। आइए जानें।

    दीवाली शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी चाहते हैं कि दीवाली के त्योहार पर हमारा घर सबसे सुंदर दिखे और अपने रिश्तेदारों को यादगार तोहफे दे सकें, लेकिन कई बार बजट की चिंता इस खुशी में थोड़ी खलल डाल देती है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि कम पैसों में शानदार शॉपिंग कैसे की जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कुछ ऐसे बाजार हैं जहां आप अपने बजट में रहकर दीवाली की ढेर सारी खरीदारी कर सकते हैं। आइए, जानते हैं उन 5 मार्केट (Delhi Markets For Diwali Shopping) के बारे में जहां कम पैसे में भी दीवाली की रौनक देखने लायक होती है।

    सदर बाजार

    अगर आपका मकसद थोक में सामान खरीदना है, तो सदर बाजार आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यह दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार है। यहां आपको दीये, मोमबत्तियां, सजावटी सामान, पूजा का सामान और पटाखे बहुत ही किफायती दामों पर मिल जाएंगे। यहां छोटी-छोटी चीजें ₹20-25 से शुरू हो जाती हैं। आपको यहां मोलभाव करने का भी अच्छा मौका मिलेगा, जिससे आप और भी पैसे बचा सकते हैं।

    चांदनी चौक

    पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक दीवाली के समय एक अलग ही रूप ले लेता है। यहां की गलियां रंग-बिरंगी लाइटों और दीयों से जगमगा उठती हैं। इस बाजार में आपको घर की सजावट का हर सामान मिलेगा, जैसे रंगोली सामग्री, सुंदर दीये, लाइट्स, और मिठाइयां। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां हर सामान की कीमत कम होती है, और मोलभाव करके आप बहुत ही कम दाम में बेहतरीन सामान खरीद सकते हैं।

    लाजपत नगर मार्केट

    लाजपत नगर मार्केट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दीवाली की सजावट के लिए कुछ नया और ट्रेंडी ढूंढ रहे हैं। यहां आपको फैंसी पर्दे, सजावटी सामान, खूबसूरत दीये और मोमबत्तियां मिलेंगी। यहां किफायती गिफ्ट सेट और ट्रेडिशनल आउटफिट्स भी उपलब्ध हैं। कम बजट में भी आप यहां से अपने घर को नया और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं।

    सरोजिनी नगर मार्केट

    यह बाजार अपने सस्ते और ट्रेंडी कपड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन दीवाली के समय यहां आपको घर सजाने के लिए भी कई शानदार चीजें मिलती हैं। आप यहां से पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट और बाकी डेकोरेशन का सामान खरीद सकते हैं। अपनी बार्गेनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम पैसों में ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। यह बाजार कपड़ों और घर की सजावट दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

    करोल बाग

    करोल बाग का टिप-टॉप मार्केट घर की सजावट के लिए एक और अच्छा विकल्प है। यहां आप लाइट्स, बोतलें, ट्रे, मग और स्टेशनरी जैसी कई चीजें कम दाम पर खरीद सकते हैं। इस बाजार में जूट, ग्लास और हाथ से बनी हुई अनोखी चीजों की वैरायटी आपको मिलेगी, जो आपके घर को एक खास लुक देगी। भले ही यहां पर खरीदारी करते समय थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन आपको बेहतरीन चीजें जरूर मिल जाएंगी।

