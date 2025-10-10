दिल्ली में करवा चौथ की धूम: बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़, मेहंदी आर्टिस्टों की मांग चरम पर 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में करवाचौथ का त्योहार पूरे श्रद्धा, उत्साह और परंपरा के रंग में मनाया जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में करवाचौथ की रौनक पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। चांदनी चौक, लाजपत नगर, करोलबाग, राजौरी गार्डन, कमला नगर और द्वारका जैसे प्रमुख बाजारों में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेहंदी आर्टिस्टों की मांग चरम पर है, कई जगह रात भर हाथों पर मेहंदी रचवाने का दौर चलता रहा। ब्यूटी पार्लरों और सैलून में पहले से बुकिंग कराई गई है। श्रृंगार सामग्री, साड़ी, चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। कई स्थानों पर विशेष तैयारी की गई है, जहां दिनभर महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखेंगी।

शाम के समय मंदिरों और कालोनियों में करवाचौथ कथा का आयोजन होगा, जिसमें महिलाएं पारंपरिक रीति से पूजा-अर्चना करेंगी। कथा के दौरान माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की आराधना की जाएगी। कई सोसायटियों में भी सामूहिक पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारियां की गई हैं।