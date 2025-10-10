Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में करवा चौथ की धूम: बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़, मेहंदी आर्टिस्टों की मांग चरम पर 

    By Swadesh Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:08 AM (IST)

    दिल्ली में करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ है, मेहंदी आर्टिस्टों की मांग चरम पर है। ब्यूटी पार्लरों में बुकिंग है और श्रृंगार सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों की कतारें लगी हैं। मंदिरों और सोसायटियों में विशेष पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दुल्हनों में उत्साह है, वहीं अनुभवी महिलाएं इसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    करवा चौथ को लेकर दिल्ली के बाजारों में मची धूम।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में करवाचौथ का त्योहार पूरे श्रद्धा, उत्साह और परंपरा के रंग में मनाया जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में करवाचौथ की रौनक पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। चांदनी चौक, लाजपत नगर, करोलबाग, राजौरी गार्डन, कमला नगर और द्वारका जैसे प्रमुख बाजारों में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेहंदी आर्टिस्टों की मांग चरम पर है, कई जगह रात भर हाथों पर मेहंदी रचवाने का दौर चलता रहा। ब्यूटी पार्लरों और सैलून में पहले से बुकिंग कराई गई है। श्रृंगार सामग्री, साड़ी, चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। कई स्थानों पर विशेष तैयारी की गई है, जहां दिनभर महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखेंगी।

    शाम के समय मंदिरों और कालोनियों में करवाचौथ कथा का आयोजन होगा, जिसमें महिलाएं पारंपरिक रीति से पूजा-अर्चना करेंगी। कथा के दौरान माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की आराधना की जाएगी। कई सोसायटियों में भी सामूहिक पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारियां की गई हैं।

    नई नवेलियां अपने पहले करवाचौथ को लेकर खास उत्साहित हैं। वहीं, वर्षों से यह व्रत निभा रहीं महिलाएं कहती हैं कि यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है।