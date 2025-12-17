सिर्फ 'सिल्क सिटी' ही नहीं, इतिहास और आस्था का संगम भी है भागलपुर; 6 जगहों की जरूर करें सैर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भागलपुर, बिहार का एक ऐतिहासिक शहर, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे ‘सिल्क सिची’ के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह न केवल अपने रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थल भी हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आप भी भागलपुर जा रहे हैं, तो इन जगहों को जरूर देखें।

कहलगांव - रॉक कट टेंपल (Picture Courtesy: Instagram) कहलगांव में स्थित रॉक कट टेंपल एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। यह गुफा मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है और यहां पर प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख देखे जा सकते हैं। यह स्थान पुरातत्व प्रेमियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि यह गुफा मंदिर गुप्त काल के दौरान बनाया गया था।

विक्रमशिला - डॉलफिन सेंक्चुरी (Picture Courtesy: Instagram) गंगा नदी में स्थित विक्रमशिला डॉलफिन सेंक्चुरी एक अहम प्राकृतिक आकर्षण है। यह स्थान गंगा की डॉलफिन के संरक्षण के लिए समर्पित है। यहां आप नाव की सवारी के दौरान इन दुर्लभ और सुंदर जलीय जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। यह अनुभव प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए यादगार होता है।

विक्रमशिला विश्वविद्यालय (Picture Courtesy: Instagram) विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक ने की थी। यह विश्वविद्यालय नालंदा के समान ही महत्वपूर्ण था और बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। आज यहां के खंडहर इसके गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित यह स्थल इतिहास और शिक्षा के लिए उत्सुक लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है।

बुधनाथ मंदिर (Picture Courtesy: Instagram) बुधनाथ मंदिर भागलपुर का एक मशहूर हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहां विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं।

चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर (Picture Courtesy: Bihar Tourism) चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अहम तीर्थस्थल है। यह मंदिर परिसर अपनी शांतिपूर्ण वातावरण और सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहां की प्राचीन मूर्तियां और मंदिर की संरचना लोगों को काफी आकर्षित करती है।