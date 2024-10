एक शाही स्वागत में रंग दिया गया था इस शहर को गुलाबी, दिलचस्प है Jaipur के 'पिंक सिटी' बनने की कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर (Jaipur) की हर गली, हर दीवार, हर दुकान - सब कुछ गुलाबी रंग में रंगा हुआ है, जो इसे बाकी शहरों से बिल्कुल अलग बनाता है। राजस्थान की यह राजधानी (Pink City) भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक इमारतों (history of Jaipur) और स्वादिष्ट व्यंजनों के मामले में इस शहर का कोई मुकाबला नहीं है।

जयपुर में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जैसे कि हवा महल (Hawa Mahal), जंतर मंतर (Jantar Mantar - Jaipur), आमेर किला (Amer Fort) और सिटी पैलेस (The City Palace)। आप यहां राजस्थानी लोक संगीत, नृत्य और लोक कलाओं का आनंद ले सकते हैं। जयपुर के बाजार रंग-बिरंगे कपड़ों, हस्तशिल्प, ज्वेलरी और खाने-पीने की चीजों से भरे हुए हैं। आप भी यहां कभी न कभी जरूर घूमें होंगे या फिर तस्वीरों में इसकी खूबसूरती का दीदार जरूर किया होगा, लेकिन बताइए क्या आपको मालूम है कि जयपुर को 'गुलाबी शहर' क्यों (why Jaipur is called pink city) कहा जाता है? आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं।