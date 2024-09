राजस्थान का ये गांव है Best Tourist Village, जहां कभी नहीं लगता दरवाजों पर ताला

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Best Tourist Village India: राजस्थान की संस्कृति और यहां के रहन-सहन कितना अनोखा है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थानी बोलचाल, पहना-ओढ़ावा और खान-पान सबकुछ ही अपने आप में बेहद खास है। इसी खासियत में अब जुड़ने वाला है देवमाली गांव (Devmali Village) का नाम। यह राजस्थान का एक छोटा-सा गांव है, जो बेवाड़ जिले में स्थित है। इस गांव को भारत का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है। इस गांव को यह अवॉर्ड केंद्र सरकार द्वारा 27 नवंबर को दिल्ली में दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव (Best Tourist Village Rajasthan) में ऐसा क्या खास है, जिस वजह से इसे ये अवॉर्ड ( Best Tourist Village India) दिया जा रहा है। आइए जानें इस गांव की खासियत।

क्या है देवमाली गांव की खासियत?

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में किसी के नाम पर भी इस गांव की जमीन नहीं है। 3000 बीघे में बसे इस गांव के लोग ऐसा मानते हैं कि गांव की सारी जमीन उनके ईष्ट देव भगवान देवनारायण की है और इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। यहां के लोग बड़ी सख्ती से अपनी संस्कृति का पालन करते हैं और अपनी परंपराओं से काफी जुड़े हुए हैं।