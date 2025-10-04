वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हैं? ये 5 चीजें आपके सफर को बनाएंगी टेंशन-फ्री

वीकेंड पर कहीं घूमने जाने का ख्याल ही हमें एक्साइटेड कर देता है। दो दिनों की छुट्टी में हम शहर की भागदौड़ से दूर किसी शांत जगह का मजा लेना चाहते हैं लेकिन अक्सर सामान की पैकिंग और लास्ट मिनट की तैयारियों में ही सारा मजा किरकिरा हो जाता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वीकेंड ट्रिप का मतलब है, दो दिन की जिंदगी को पूरी तरह से जीना और रिचार्ज होना, लेकिन अक्सर इस छोटे से सफर की तैयारी ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। कभी हम आखिरी पल में कुछ भूल जाते हैं, तो कभी बेवजह की चीजें पैक कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका यह छोटा-सा ब्रेक पूरी तरह से टेंशन-फ्री हो और आप हर पल का मजा ले पाएं, तो अपनी पैकिंग में इन 5 जरूरी चीजों (Travel Essentials) को अभी शामिल कर लें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पोर्टेबल पावर बैंक आजकल हमारा पूरा सफर फोन पर ही निर्भर होता है, चाहे वह मैप देखना हो, फोटो खींचना हो या कैब बुक करना हो। ऐसे में, फोन की बैटरी खत्म होना किसी बुरे सपने से कम नहीं। एक अच्छा पावर बैंक आपको इस मुश्किल से बचाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका फोन हमेशा चार्ज रहे और आप कहीं भी फंसे नहीं।

फर्स्ट-एड किट चाहे सफर छोटा हो या लंबा, एक छोटी फर्स्ट-एड किट हमेशा अपने साथ रखें। इसमें कुछ बेसिक दवाइयां जैसे सिरदर्द, पेट दर्द, बुखार की गोलियां, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम और सैनिटाइजर जरूर रखें। छोटी-मोटी चोट लगने पर यह तुरंत काम आती है और आपको मेडिकल इमरजेंसी से बचा सकती है।

रियूजेबल वॉटर बॉटल और स्नैक्स सफर के दौरान पानी और खाने-पीने की चीजें अक्सर महंगी मिलती हैं। अपनी खुद की वॉटर बॉटल और कुछ हल्के-फुल्के स्नैक्स जैसे बिस्किट, एनर्जी बार या फल साथ रखें। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप हाइड्रेटेड व एनर्जी से भरपूर भी रहेंगे।

ट्रैवल ऑर्गेनाइजर अक्सर पैकिंग के बाद भी हम चीजों को ढूंढने में परेशान हो जाते हैं। एक ट्रैवल ऑर्गेनाइजर या छोटी-छोटी पाउच में आप अपने चार्जर, हेडफोन, पेन ड्राइव जैसी छोटी-छोटी चीजें व्यवस्थित रख सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और आपकी चीजें आसानी से मिल जाती हैं।