Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोलो ट्रिप पर जाने का बना रहे हैं प्लान, तो भारत के ये 5 डेस्टिनेशन है बिल्कुल परफेक्ट

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:21 AM (IST)

    सोलो ट्रैवल करना काफी शानदार अनुभव हो सकता है। इस अनुभव को और भी खास बनाने के लिए सही डेस्टिनेशन चुनना जरूरी है, खासकर अगर आप पहली बार अकेले सफर करने निकल रहे हैं। भारत में कुछ डेस्टिनेशन (Solo Traveling Destinations) ऐसी हैं, जो सोलो ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सोलो ट्रिप पर जाने का बना रहे हैं प्लान? (Picture Courtesy: Pinterest)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोलो ट्रिप पर निकलना एक ऐसा अनुभव है जो आपको खुद से रूबरू कराता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और आपको पूरी आजादी देता है कि आप अपने ट्रिप (Solo Trip) का हर पल अपनी मर्जी से जिएं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप पहली बार अकेले घूमने का प्लान बना रहे हैं, या फिर एक अनुभवी सोलो ट्रैवलर हैं, तो भारत में आपके लिए ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। जी हां, हम आपको 5 ऐसी शानदार डेस्टिनेशन (Destinations for Solo Trip) के बारे में बताने वाले हैं, जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट हैं। आइए जानें इन जगहों के बारे में।

    शिमला

    Shimla (1)

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    शिमला सोलो ट्रिप करने वालों के लिए एक परफेक्ट शुरुआत है। यह जगह न सिर्फ सेफ है, बल्कि यहां की संस्कृति और इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूरिस्ट के परफेक्ट हैं। मॉल रोड पर अकेले घूमना, रिज पर बैठकर शाम का नजारा देखना या फिर जाकू हिल पर स्थित प्राचीन काली माता मंदिर के दर्शन करना एक शानदार अनुभव देता है। आप चाहें तो यहां से कस्बा कुफरी की एक दिन की ट्रिप भी लगा सकते हैं। शिमला में सोलो ट्रैवलर्स के लिए स्टे की भी अच्छी व्यवस्था है।

    जयपुर

    Jaipur (2)

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो जयपुर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यह शहर अपनी शानदार हवेलियों, ऐतिहासिक किलों और बाजारों के लिए मशहूर है। आप अकेले ही आमेर किले की ऊंचाइयों पर खड़े होकर उसके गौरवशाली अतीत को महसूस कर सकते हैं। हवा महल के बाहरी हिस्से की सुंदरता को कैमरे में कैद कर सकते हैं और जोहरी बाजार में लोकल हैंडिक्राफ्ट की खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। जयपुर में बैकपैकर्स के लिए कई हॉस्टल्स हैं, जहां आप दुनिया भर के ट्रैवलर्स से मिल सकते हैं और उनका एक्सपीरिएंस शेयर कर सकते हैं।

    वर्कला

    Varkala

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    गोवा की भीड़भाड़ से दूर, केरल का वर्कला बीच सोलो ट्रैवलर्स के लिए एक परफेक्ट ट्रैवल स्पॉट है। यह जगह सर्फिंग के शौकीनों के बीच काफी मशहूर है। आप यहां सर्फिंग सीख सकते हैं, समुद्र किनारे टहल सकते हैं, या बस एक किताब के साथ समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हुए आराम कर सकते हैं। वर्कला में कई बजट-फ्रेंडली रिसॉर्ट और गेस्ट हाउस हैं। यहां का शांत वातावरण आपकी सारी थकान और चिंताओं को दूर कर सकता है।

    ऋषिकेश

    Rishikesh (1)

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    अगर आप सोलो ट्रैवल में आध्यात्मिक शांति का अनुभव ढूंढ रहे हैं, तो ऋषिकेश से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर योग, ध्यान और आयुर्वेद का केंद्र है। आप यहां कई योग सेंटर्स में कोर्स जॉइन कर सकते हैं, शाम को गंगा आरती का दिव्य अनुभव ले सकते हैं, या फिर शिवपुरी जाकर रिवर राफ्टिंग का एडवेंचर भी कर सकते हैं। ऋषिकेश में दुनिया भर से आए यात्रियों से मिलने और उनके साथ अपने एक्सपीरिएंस शेयर करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है।

    पुदुचेरी

    puducherry

    (Picture Courtesy: Pinterest)

    पुदुचेरी में आपको भारत और फ्रांस की संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। यहां का फ्रेंच क्वार्टर या व्हाइट टाउन अकेले घूमने के लिए बिल्कुल सही है। रंग-बिरंगी इमारतें, साफ-सुथरी गलियां और समुद्र किनारे बना रॉक बीच यहां के मुख्य आकर्षण हैं। आप प्रोमिनेड बीच पर साइकिल चला सकते हैं, श्री अरबिंदो आश्रम में शांति का अनुभव कर सकते हैं या फिर लोकल फ्रेंच-इंस्पायर्ड कैफे में स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं। 

    यह भी पढ़ें- इस Diwali लॉन्ग वीकेंड पर घूम आइए अमृतसर, ये 5 जगहें नहीं होने देंगी एक दिन भी बोर

    यह भी पढ़ें- Hill Station हो या खूबसूरत Island, असम में घुमक्‍कड़ी के शौकीनों को म‍िलेगा पसंदीदा ठ‍िकाना