आप भी बनना चाहते हैं 'क्लास टॉपर', तो आज से ही शुरू कर दें 5 काम; कामयाबी चूमेगी कदम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वह अपनी क्लास में सबसे आगे रहे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए। बता दें,'टॉपर' बनना सिर्फ अच्छी किस्मत या तेज दिमाग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह सही आदतों और अनुशासित प्रयास का नतीजा होता है। अगर आप भी टॉपर बनने का सपना देखते हैं, तो अपनी दिनचर्या में ये 5 जरूरी काम आज से ही शामिल कर लें।

(Image Source: AI-Generated) आज का काम कल पर नहीं' टॉपर बनने का सबसे बड़ा राज है रेगुलर रिवीजन। बहुत से छात्र पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उसी दिन पढ़े हुए विषय को दोहराते नहीं हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जो चीज आप आज पढ़ते हैं, उसे 24 घंटे के भीतर दोहराने से वह लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए, यह नियम बना लें कि स्कूल या कोचिंग से घर आते ही, सबसे पहले आज जो कुछ भी पढ़ाया गया है, उसे एक बार जरूर पढ़ें।

नोट्स बनाएं, पर अपनी भाषा में किताबों की भाषा को हूबहू कॉपी करने की बजाय, अपने नोट्स सरल और अपनी भाषा में बनाएं। नोट्स बनाते समय केवल मुख्य बिंदुओं, सूत्रों और परिभाषाओं पर ध्यान दें। अपने नोट्स में रंगीन पेन, हाइलाइटर और छोटे-छोटे डायग्राम का इस्तेमाल करें। यह आपके नोट्स को आकर्षक बनाता है और परीक्षा के समय कम समय में पूरे सिलेबस को दोहराने में मदद करता है।

सवाल पूछने की आदत डालें और ग्रुप स्टडी करें टॉपर बनने वाले छात्र कभी भी मन में डाउट लेकर नहीं बैठते। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, तो बिना संकोच तुरंत अपने टीचर या दोस्तों से पूछें। इसके अलावा, ग्रुप स्टडी को अपनी आदत बनाएं। ग्रुप स्टडी का मतलब गपशप नहीं, बल्कि एक-दूसरे को पढ़ाना है। जब आप किसी और को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो वह विषय आपकी अपनी समझ में बहुत मजबूत हो जाता है।

टाइम टेबल नहीं, 'टास्क लिस्ट' बनाएं बहुत से छात्र एक जटिल और मुश्किल टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उसे कभी फॉलो नहीं कर पाते। इसके बजाय, एक 'टास्क लिस्ट' बनाना शुरू करें। रोज सुबह यह तय करें कि आज आपको कौन-कौन से चैप्टर या विषय खत्म करने हैं। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं और हर लक्ष्य पूरा होने पर खुद को शाबाशी दें। अपनी पढ़ाई में छोटे-छोटे ब्रेक जरूर शामिल करें ताकि आपका दिमाग तरोताजा रहे।

सेहत और नींद का रखें ख्याल एक स्वस्थ दिमाग ही तेजी से सीखता और याद रखता है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो अपनी नींद और फिजिकल हेल्थ से समझौता न करें। रात में 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही, बैलेंस डाइट लें और रोज कम से कम 30 मिनट के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी (जैसे खेलना या टहलना) जरूर करें। थके हुए या बीमार दिमाग से की गई पढ़ाई कभी भी प्रभावी नहीं होती है।