Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीवी के सामने इन 5 बातों को कहने से पहले दो बार जरूर सोच लें! नहीं तो रिश्ता हो सकता है खराब

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:36 PM (IST)

    हैप्पी मैरिड लाइफ आखिर किसे पसंद नहीं होता है? मगर इसके लिए आपको अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। जी हां कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में भी पत्नी के सामने कह दी जाएं तो बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसी 5 बातें बीवी के सामने कहने से पहले आपको दो बार सोचना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image
    मर्दों को अपनी पत्नी से कभी नहीं कहनी चाहिए 5 बातें (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी में कभी-कभी बेवजह की बहस हो जाती है और फिर आप अक्सर सोचते हैं कि 'आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया?' बता दें, यह एक आम समस्या है, क्योंकि कभी-कभी गलत समय पर कही हुई हमारी सही बात भी बड़ा बवंडर खड़ा कर सकती है। जी हां, एक सुखी और शांत वैवाहिक जीवन की चाबी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझदारी से बोले गए शब्द होते हैं, इसलिए पत्नी के आगे यहां नीचे बताई गई 5 बातें (Things Not To Say To Your Wife) कहने की गलती किसी भी मर्द को नहीं करनी चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरी मां या बहन ऐसा नहीं करतीं

    यह सबसे बड़ी गलती है जो कोई भी पति कर सकता है। अपनी पत्नी की तुलना अपनी मां या बहन से करना आग में घी डालने जैसा है। हर इंसान अलग होता है और हर रिश्ते का अपना महत्व होता है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसे सीधे-सीधे बताएं, न कि तुलना करके।

    तुम्हें कुछ समझ नहीं आता

    अगर आप अपनी पत्नी को ये कहेंगे कि वो किसी काम में अच्छी नहीं है या उसे कुछ समझ नहीं आता, तो आप सीधे-सीधे उसके आत्म-सम्मान पर चोट कर रहे हैं। याद रखें, आप दोनों एक टीम हैं। मिलकर काम करें और एक-दूसरे को सिखाएं, न कि नीचा दिखाएं।

    इतना खर्चा कोई पत्नी नहीं करती

    अगर आप अपनी पत्नी के खर्चे पर बार-बार सवाल उठाते हैं, तो यह उसे महसूस करा सकता है कि आप उस पर भरोसा नहीं करते। पैसों के बारे में खुलकर बात करना जरूरी है, लेकिन हर खर्च पर रोक-टोक करना सही नहीं। एक साथ बजट बनाएं और समझदारी से खर्च करें।

    देखो, उसकी पत्नी कितनी फिट है

    अपनी पत्नी की तुलना किसी और की बीवी से करना आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। हर इंसान की अपनी शारीरिक बनावट होती है। उसे वैसा ही स्वीकार करें जैसी वो है। एक-दूसरे को मोटिवेट करें, लेकिन कभी भी तुलना न करें।

    तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत खुश था

    यह एक ऐसी बात है जो किसी भी रिश्ते को पल भर में खत्म कर सकती है। ये कहना कि आपकी पत्नी के आने से आपकी खुशी कम हो गई है, उसे बहुत दुख पहुंचा सकता है। अगर कोई समस्या है तो उसे मिलकर सुलझाएं, न कि अतीत को याद करके।

    ध्यान रहे, रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए प्यार, सम्मान और समझ बहुत जरूरी है। अपनी बातों को सोच-समझकर चुनें, क्योंकि एक छोटी-सी बात आपके रिश्ते को या तो बिगाड़ सकती है या और भी खूबसूरत बना सकती है।

    यह भी पढ़ें- र‍ि‍श्‍ते को मजबू‍त बनाना है, तो अपना लें 7-7-7 रूल; कपल्‍स के बीच कभी नहीं आएगी कड़वाहट

    यह भी पढ़ें- अपने फोन को लेकर ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है पार्टनर, तो समझ जाएं कि दाल में है कुछ काला