माता-पिता के लिए सबसे कठिन होते हैं बच्चे के जन्म के बाद के ये 3 पड़ाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। माता-पिता बनने का एहसास जीवन का एक सबसे अच्छा अनुभव होता है, जिसमें कुछ ऐसे साल होते हैं जो खासतौर पर माता-पिता के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। बच्चों के साथ साथ इन सालों में माता-पिता को भी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कई बदलावों का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में, आइए जानते हैं बच्चों के वे कौन-कौन से वर्ष हैं जिनमें उनके पेरेंट्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।