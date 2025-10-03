Language
    पहली डेट के बाद फिर से बना रहे हैं मिलने का प्लान, तो बात आगे बढ़ाने से पहले खुद से करें 5 सवाल

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:03 PM (IST)

    पहली डेट पर जाने के बाद अब आपको आगे की चिंता सता रही है क्या अगली बार फिर आपको उसके साथ डेट पर जाना चाहिए या नहीं। वो आपके सही होगा या नहीं। दिल में हो रही ऐसी उथल-पुथल को शांत करने का एक ही तरीका है खुद से सवाल करना।

    दूसरी डेट पर जाने से पहले खुद से पूछें ये सवाल!

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आपको डेटिंग ऐप या फिर अपने किसी दोस्त की मदद से पहली डेट पर जाने का मौका मिला, लेकिन लौटने के बाद आप इस दुविधा में हैं कि दोबारा उसके साथ डेट पर जाना सही है या नहीं।

    आप ईमानदारी से अपने आप से ही सवाल करें और सोच-समझकर उसके जवाब दें। वैसे आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए हम कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं, जिससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिल सकेगी।

    क्या आपकी डेट ने दिलचस्पी दिखाई?

    इसका पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके डेट ने आपकी बातों को ध्यान से सुना और आपमें दिलचस्पी दिखाई तो यह एक अच्छी बात है। कोई ऐसा टॉपिक जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं हो, लेकिन आपकी रेस्पेक्ट के लिए उसे ध्यान से सुने और उस पर अपनी राय भी दे तो यह अच्छा संकेत है।

    क्या आपकी बातचीत अच्छी रही?

    आप बातचीत में कैसे हैं इसका पता पहली डेट में चल जाता है। इसमें बैलेंस बेहद जरूरी है। दोनों को बातचीत तो करनी है लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, शेयरिंग भी एक हद में होनी चाहिए। वहीं यह बातचीत एकतरफा हो रही हो तो सतर्क हो जाने की जरूरत है।

    बार-बार ध्यान भटक रहा है?

    अगर बात करते समय आपका डेट कभी फोन चेक कर रहा है या समय काटने के लिए इधर-उधर देख रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपके समय को उतना महत्व नहीं दे रहा। लेकिन यह भी हो सकता है कि वह पर्सनल परेशानी से गुजर रहा हो या आज का उसका दिन अच्छा ना रहा हो।

    आपके बीच कुछ कॉमन है?

    पहली डेट पर अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि लोग एक-दूसरे की पसंद और नापसंद, हॉबीज जैसी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप दोनों की पसंद काफी मिलती-जुलती है तो इससे आगे चलकर परेशानियों को एक साथ सुलझाने में मदद मिल सकती है।

    क्या उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगा?

    सेकंड डेट पर जाने के लिए यह सबसे अहम है कि उस इंसान के साथ आपका वक्त अच्छा बीते। अगर आपको बहुत मजा आया तो यह एक पॉजिटिव साइन है। इससे आपको उससे दोबारा मिलने की चाहत होगी।

