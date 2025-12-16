मिंगल नहीं, सिंगल रहने में है ज्यादा भलाई; विज्ञान ने भी माना शादीशुदा लोगों से बेहतर जीते हैं जिंदगी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम अक्सर फिल्मों और समाज में देखते हैं कि 'जीवनसाथी' को खोजने और घर बसाने पर कितना जोर दिया जाता है। यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर आप 30 या 40 की उम्र तक किसी रिश्ते में नहीं हैं, तो लोग सोचने लगते हैं कि आप में कोई कमी है, लेकिन हकीकत यह है कि सिंगल रहना कोई कमी नहीं है, बल्कि इसे एक ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए।

विज्ञान ने भी माना है कि सिंगल रहने के अपने कई फायदे हैं (Benefits Of Being Single)। खुद के साथ खुश रहना और संतुष्ट महसूस करना जीवन जीने का एक संतुलित और सशक्त तरीका है। आइए जानते हैं साइंस के मुताबिक अकेले रहने के क्या-क्या फायदे हैं (Advantages Of Single Life)।

(Image Source: AI-Generated) दोस्त और परिवार से गहरे रिश्ते जो लोग किसी रिश्ते में होते हैं, वे अक्सर अपना सारा टाइम और एनर्जी अपने पार्टनर पर खर्च कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, जबकि दोस्त जीवन का एक मजबूत आधार होते हैं। कई बार ब्रेकअप के बाद लोग इसलिए अकेला महसूस नहीं करते कि उनका पार्टनर चला गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास दोस्त ही नहीं बचे।

इसके बजाय, सिंगल लोग अपना समय अपने दोस्तों और परिवार को देते हैं। इससे उनका 'सपोर्ट सिस्टम' ज्यादा मजबूत और विविध बनता है। कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि अच्छी दोस्ती का सीधा संबंध लंबी उम्र और खुशहाल जीवन से है।

फिटनेस में रहते हैं आगे क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके सिंगल दोस्त अक्सर ज्यादा फिट और अट्रैक्टिव दिखते हैं? दरअसल, साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है। जब लोग "सेटल" हो जाते हैं, तो वे अक्सर अपनी फिटनेस पर ध्यान देना कम कर देते हैं। सर्वे बताते हैं कि शादीशुदा लोगों की तुलना में सिंगल लोग ज्यादा कसरत करते हैं।

साल 2015 की एक स्टडी के अनुसार, सिंगल लोगों का 'बीएमआई' कम होता है और उनका वजन भी औसतन कम होता है। चूंकि, उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और उनके पास समय होता है, इसलिए वे जिम जाना कम ही छोड़ते हैं। इसके अलावा, अकेले रहना मानसिक शांति भी देता है क्योंकि रिश्ते कई बार तनाव का कारण बन सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) ज्यादा आजादी और क्रिएटिविटी अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा है- आजादी। आप जब चाहें ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरे देश में शिफ्ट हो सकते हैं या ऐसी नौकरी चुन सकते हैं जिसके लिए शहर बदलना पड़े। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती।

अध्ययनों में पाया गया है कि अकेले रहने से इंसान की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सिंगल होने पर आप अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं, जिससे आप आत्मनिर्भर बनते हैं और नई स्किल्स सीखते हैं। यह आत्मनिर्भरता एक खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है।

आर्थिक मजबूती अकेले रहने का सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ता है। एक डेटा के अनुसार, केवल 21% सिंगल लोगों पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है। यह आंकड़ा शादीशुदा लोगों से 6% कम और बच्चों वाले शादीशुदा कपल से लगभग 15% कम है।