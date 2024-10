Ex के साथ कॉन्टेक्ट में रहना भूल या होते हैं इसके भी कुछ फायदे? पढ़ें यहां, इसका सही जवाब

रिलेशनशिप में आना और फिर ब्रेकअप होना आम बात हो चुकी है। ऐसे में सवाल कई बार ये उठता है कि क्या अपने एक्स के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए (Stay In Touch With Ex) या सारे कॉन्टेक्ट खत्म कर देने चाहिए। इसी सवाल का जवाब हम इस आर्टिकल में देंगे जिसके बाद इससे जुड़ी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आइए जानें एक्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहें या नहीं।