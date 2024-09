अटेंशन लेडीज! शादी के लिए ‘हां’ बोलने से पहले, पता कर लें लड़के के बारे में ये 5 बातें

शादी करने का फैसला कर लिया है वो भी अरेंज मैरिज? तो हां बोलने से आपको कुछ बातों के बारे में बड़ी सावधानी से जान लेना चाहिए (Marriage Tips) ताकि बाद में पछताना न पड़े। शादी जीवन भर का बंधन होता है। इसलिए जिस लड़के से शादी करने का सोच रही हैं उसके बारे में ये बातें (5 questions to ask before marriage) जरूर जान लें।