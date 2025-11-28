रिलेशनशिप में एक-दूसरे का फोन चेक करने की छूट देना कितना सही? पढ़ें 'ओपन फोन पॉलिसी' के फायदे-नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के डिजिटल दौर में रिश्तों का एक नया सवाल तेजी से उभर रहा है- क्या पार्टनर्स को एक-दूसरे का फोन देखने की छूट देनी चाहिए? दरअसल, कई लोग इसे भरोसे की निशानी मानते हैं, वहीं कुछ इसे पर्सनल स्पेस में दखल बताते हैं। ‘ओपन फोन पॉलिसी’ यानी अपने पार्टनर को अपने फोन, चैट्स और कॉल लॉग्स देखने की आजादी देना- सुनने में आसान लगता है, पर इसके असर रिश्ते पर गहरे हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि यह पॉलिसी वास्तव में रिश्ते को मजबूत बनाती है या धीरे-धीरे उसमें शक और तनाव की दीवार खड़ी कर देती है।

(Image Source: AI-Generated) ओपन फोन पॉलिसी क्या है? रिश्ते में वह स्थिति, जब दोनों पार्टनर्स एक-दूसरे के फोन बिना झिझक देख सकते हैं, पासवर्ड जानते हैं और कोई चीज छिपी नहीं होती-इसे ही ओपन फोन पॉलिसी कहा जाता है (What is Open Phone Policy)। इसे अपनाने के पीछे आमतौर पर दो कारण होते हैं- या तो रिश्ते में 100% पारदर्शिता चाहना या फिर किसी घटना के बाद भरोसा दोबारा बनाना।

क्यों कुछ लोग अपनाते हैं यह पॉलिसी? रिश्ते में बढ़ता है भरोसा जब पार्टनर महसूस करता है कि आप उससे कुछ छिपा नहीं रहे, तो रिश्ते में भरोसा गहरा होता है। कई कपल्स के लिए यह सुरक्षा और सुकून का एहसास देता है।

गलतफहमियों की गुंजाइश कम होती है अक्सर चैट्स, कॉल्स या नोटिफिकेशन्स को गलत तरह से समझ लिया जाता है। फोन ओपन होने से ऐसी गलतफहमियां कम हो सकती हैं। पारदर्शिता का मजबूत संदेश कुछ कपल्स के लिए यह बताने का तरीका होता है- “हमारे बीच कुछ नहीं छिपा है।” यह रिश्ते में ईमानदारी का एहसास पैदा करता है। (Image Source: Freepik) ओपन फोन पॉलिसी के नुकसान निजी स्पेस खत्म होने लगता है हर इंसान को निजी जगह चाहिए- चाहे वह दोस्तों से चैट हो या पर्सनल नोट्स। अगर हर चीज फोन चेक करने से गुजरने लगे, तो वह स्पेस खत्म होने लगता है।