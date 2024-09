सास-ससुर की दखलअंदाजी ने कर दिया है परेशान और होने लगी है पार्टनर से खिटपिट, तो यहां जानें समाधान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Tips to Handle In-Laws Interference: कहा जाता है कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि इसमें दो परिवार आपस में जुड़ते हैं (Relationship Tips)। हालांकि, इसमें ज्यादा जुड़ाव महिला को अपनी तरफ से दिखाना पड़ता है। नए परिवार के साथ एडज्स्ट करना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, सास-ससुर की सेवा करना आदि।

एक हद तक ये सब ठीक भी है, लेकिन परेशानी तब शुरू होने लगती है, जब सास-ससुर, पति-पत्नी के बीच में दखल देना शुरू कर देते हैं। हालांकि वे भले ही आपकी भलाई के लिए उन्हें टोकते हैं, लेकिन इसकी वजह से कई बार आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में तनाव आ सकता है। इस आर्टिकल में हम इसी बारे में जानेंगे कि अगर सास-ससुर आपके रिश्ते में दखल देते हैं, तो इसे कैसे (How to Stop In-Law From Meddling In Your Marriage) हैंडल करा जाए।