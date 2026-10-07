हर पल बच्चे पर नजर रखना पड़ सकता है भारी! हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग छीन सकती है उनका आत्मविश्वास

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। समय के साथ लोगों की पेरेंटिंग स्टाइल में काफी बदलाव आया है। पेरेंटिंग के इन्हीं तरीकों के लिए अक्सर कोई न कोई नया शब्द सुनने को मिल जाता है, जैसे प्लास्टिक रैप पेरेंटिंग या लॉनमोवर पेरेंटिंग आदि। ऐसा ही एक शब्द है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग।

इसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पेरेंट्स बच्चे की लाइफ में खुद को बहुत ज्यादा इनवॉल्व करते हैं। आइए जानें कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है और इसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है? क्या होती है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग? इस पेरेंटिंग स्टाइल में माता-पिता बच्चे के सिर पर हेलीकॉप्टर की तरह मंडराते रहते हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों से जुड़े हर छोटे-बड़े फैसलों में खुद शामिल होते हैं और उनकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखते हैं। वो बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी या असफलता से बचाने के लिए तुरंत कूद पड़ते हैं।