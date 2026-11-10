सिर्फ अपनी परेशानियां गिनाने वाले लोगों ने कर दिया है दिमाग खराब? इन एनर्जी वैम्पायर्स से ऐसे बनाएं दूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके सर्कल में कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार है, जिसके साथ कुछ देर बिताने के बाद आप पूरी तरह थका हुआ महसूस करते हैं? जब भी आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो वो सिर्फ अपनी परेशानियां ही सुनाता रहता है, उसके पास और कोई दूसरी बात नहीं होती।

अगर आपके आस-पास भी ऐसा कोई व्यक्ति है, तो सावधान हो जाइए। ये एनर्जी वैम्पायर्स आपकी पूरी एनर्जी चूस लेते हैं, जिससे आप मेंटली थका हुआ महसूस करते हैं। आइए जानें कौन होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स और इनसे कैसे खुद को बचाएं।

कौन होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स? एनर्जी वैम्पायर्स ऐसे इंसान होते हैं, जो अपनी इमोशनल जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और हर स्थिति में सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढ़ते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, जिनसे अगर आप कोई अच्छी खबर शेयर करें, तो ये उसे नजरअंदाज कर देते हैं या उसमें भी कोई कमी निकाल देते हैं। इनके साथ हमेशा वन-वे बात होती है, जो सिर्फ इनकी परेशानियों के इर्द-गिर्द ही घूमती है।

एनर्जी वैम्पायर्स से कैसे बचें? अगर आपके आस-पास भी ऐसे लोग हैं, तो इनसे बचने के लिए कुछ बाउंड्री सेट करना जरूरी है। उनकी हर कॉल का जवाब देने या बार-बार उनकी शिकायत सुनने की जरूरत नहीं है। उनसे बात करते समय आप उन्हें कह सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है, ताकि वो अपनी बात को लंबी न खींच पाएं।