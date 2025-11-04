Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्चों को खुद से खाना खिलाना अब नहीं लगेगा चैलेंजिंग, ये 7 आसान टिप्स आएंगे काम

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    अगर आपका बच्चा खुद से खाना नहीं खाता और हर बार खिलाना एक चुनौती बन गया है, तो घबराएं नहीं। थोड़े पेशेंस और समझदारी से आप उसमें यह आदत विकसित कर सकते हैं। कुछ आसान उपाय अपनाकर आप बच्चे को धीरे-धीरे खुद से खाना खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बच्चों को खुद से खाना कैसे खिलाएं? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कई पेरेंट्स इस परेशानी से गुजरते हैं कि उनका बच्चा खुद से खाना नहीं खाता और हर बार उसे खाना खिलाना एक चुनौती बन जाती है। ऐसे में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, तब उसमें खुद से खाना खाना की आदत डालना एक जरूरी कदम है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन कई बार बच्चे खाना खाने में रुचि नहीं दिखाते या खुद से खाना खाने से कतराते हैं। इसका कारण हो सकता है कि उन्हें खाने में मजा नहीं आता, उन्हें खेलने की जल्दी होती है या फिर उन्हें कभी ऐसा माहौल ही नहीं मिला जिसमें वे सीख सकें।

    ऐसे में जरूरत होती है समझदारी और थोड़े पेशेंस की, जिससे उन्हें प्रेरित किया जा सके। यहां बताए गए कुछ  असरदार तरीकों से आप अपने बच्चे को खुद से खाना खाने की अच्छी आदत सिखा सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

    Kid eating independently

    (Picture Courtesy: Freepik)

    बच्चों में कैसे डालें खुद से खाना खाने की आदत?

    • खुद उदाहरण बनें- बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। अगर आप खुद खाने के समय पूरे ध्यान से खाना खाते हैं, तो बच्चा आपकी आदतें अपनाने लगेगा। परिवार के साथ बैठकर खाना खाने से वह खुद भी कोशिश करेगा।
    • सबसे साथ खाने की आदत डालें- बच्चे को अकेले खिलाने के बजाय उसे सबके साथ टेबल पर बैठाएं। सोशल एनवायरमेंट उसे खुद खाने के लिए प्रेरित करता है।
    • खाने को बनाएं दिलचस्प- अगर खाने का प्रेजेंटेशन मजेदार हो-जैसे कि रोटी को स्माइली शेप में, या सब्जियों को रंग-बिरंगे तरीके से परोसा जाए, तो बच्चा खाने की तरफ अट्रैक्ट होता है।
    • उन्हें स्वतंत्रता दें- शुरुआत में वह खाना गिराएगा, हाथ गंदे करेगा, लेकिन उसे खुद से खाना खाने का अवसर देना जरूरी है। इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
    • कलरफुल और मनपसंद बर्तन में दें- कार्टून प्रिंट वाले चम्मच, कटोरी या थाली बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो खुद से खाना खाने को लेकर एक्साइटेड रहते हैं।
    • पॉजिटिव रिएक्ट करें- जब भी बच्चा खुद से खाना खाए, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, उसकी तारीफ करें। यह तारीफ उसे बार-बार कोशिश करने की प्रेरणा देगी।
    • जबरदस्ती न करें- अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उसे डांटें नहीं। जबरदस्ती करने से वह खाने से और दूर हो सकता है।
    • नियमित रूटीन बनाएं- हर दिन एक फिक्स समय पर खाने की आदत डालें, जिससे बच्चा भूख और खाने के समय के साथ कॉर्डिनेशन बना सके।

    यह भी पढ़ें- खाना हो या पढ़ाई... बात-बात पर आनाकानी करने लगा है बच्चा? महीनेभर में सुधार देंगे 5 आसान टिप्स