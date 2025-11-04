बच्चों को खुद से खाना खिलाना अब नहीं लगेगा चैलेंजिंग, ये 7 आसान टिप्स आएंगे काम

(Picture Courtesy: Freepik)

बच्चों में कैसे डालें खुद से खाना खाने की आदत?

खुद उदाहरण बनें- बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। अगर आप खुद खाने के समय पूरे ध्यान से खाना खाते हैं, तो बच्चा आपकी आदतें अपनाने लगेगा। परिवार के साथ बैठकर खाना खाने से वह खुद भी कोशिश करेगा।

सबसे साथ खाने की आदत डालें- बच्चे को अकेले खिलाने के बजाय उसे सबके साथ टेबल पर बैठाएं। सोशल एनवायरमेंट उसे खुद खाने के लिए प्रेरित करता है।

खाने को बनाएं दिलचस्प- अगर खाने का प्रेजेंटेशन मजेदार हो-जैसे कि रोटी को स्माइली शेप में, या सब्जियों को रंग-बिरंगे तरीके से परोसा जाए, तो बच्चा खाने की तरफ अट्रैक्ट होता है।

उन्हें स्वतंत्रता दें- शुरुआत में वह खाना गिराएगा, हाथ गंदे करेगा, लेकिन उसे खुद से खाना खाने का अवसर देना जरूरी है। इससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।

कलरफुल और मनपसंद बर्तन में दें- कार्टून प्रिंट वाले चम्मच, कटोरी या थाली बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो खुद से खाना खाने को लेकर एक्साइटेड रहते हैं।

पॉजिटिव रिएक्ट करें- जब भी बच्चा खुद से खाना खाए, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, उसकी तारीफ करें। यह तारीफ उसे बार-बार कोशिश करने की प्रेरणा देगी।

जबरदस्ती न करें- अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उसे डांटें नहीं। जबरदस्ती करने से वह खाने से और दूर हो सकता है।