सिर्फ उम्र नहीं, 6 खूबियां बताती हैं आप शादी के लिए हो चुके हैं तैयार; देर करने में नहीं है समझदारी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे समाज में अक्सर माना जाता है कि जैसे ही आप 25 या 28 साल के हुए, आप शादी के लिए अपने आप 'क्वालिफाई' कर गए। मानो शादी कोई स्कूल का एग्जाम हो, जिसे एक तय उम्र में पास करना जरूरी है!

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, सच थोड़ा कड़वा है- शादी की शेरवानी या लहंगा पहनना बहुत आसान है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना एक अलग ही जिम्मेदारी है। ऐसे में, सवाल यह है कि क्या आप वाकई तैयार हैं, या सिर्फ समाज के 'प्रेशर कुकर' की सीटी बजने पर हां कर रहे हैं?

अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप वाकई इस बड़े फैसले के लिए मैच्योर हो चुके हैं, तो खुद को इन 6 पैमानों पर परख सकते हैं (Signs You Are Ready For Marriage)। अगर ये खूबियां आप में हैं, तो यकीन मानिए, अब देर करने में कोई समझदारी नहीं है।

(Image Source: AI-Generated) जब 'मैं' से ज्यादा 'हम' जरूरी लगने लगे शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी किसी और के साथ बांटना है। अगर अब आप अपने फैसलों में सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते, बल्कि यह सोचते हैं कि इसका असर आपके साथी या परिवार पर क्या होगा, तो आप तैयार हैं। जब पिज्जा के आखिरी स्लाइस को खुद खाने के बजाय उसे शेयर करने में खुशी मिलने लगे, तो समझ जाइये कि आप मैच्योर हो चुके हैं।

झगड़ों को सुलझाने का हुनर आ गया हो रिश्तों में नोक-झोंक तो होती ही है, लेकिन क्या आप गुस्से में बात करना बंद कर देते हैं या फिर बैठकर मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं? अगर आपने यह सीख लिया है कि गलती मानना छोटा होना नहीं है और बहस जीतने से ज्यादा जरूरी रिश्ता बचाना है, तो आप एक बेहतरीन पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं।

'सपनों की दुनिया' से हकीकत में आ गए हों बचपन में हम सोचते थे कि हमारा पार्टनर फिल्मों जैसा परफेक्ट होगा, लेकिन अगर अब आप समझ गए हैं कि 'परफेक्ट' जैसा कुछ नहीं होता और हर इंसान में थोड़ी कमियां होती हैं, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। जब आप किसी इंसान को उसकी खूबियों के साथ-साथ उसकी कमियों के साथ भी अपनाने को तैयार हों, तो शादी के लिए हां कह दें।

पैसे की जिम्मेदारी और बचत की समझ शादी सिर्फ भावनाओं का मेल नहीं, बल्कि घर-गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी भी है। अगर आप अपने खर्चों को मैनेज करना जानते हैं, फिजूलखर्ची से बचते हैं और भविष्य के लिए थोड़ी बचत करना शुरू कर चुके हैं, तो यह दिखाता है कि आप आर्थिक रूप से एक परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं।

अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न होना यह पढ़ने में अजीब लग सकता है, लेकिन शादी के लिए सबसे तैयार वह इंसान होता है जो अकेले में भी खुश रहना जानता है। अगर आप सोचते हैं कि शादी करके कोई और आकर आपको खुश कर देगा, तो आप गलत हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखते हैं, तभी आप किसी और को भी खुश रख पाएंगे।