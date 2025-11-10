हर बात में खुद को सही साबित करते हैं Narcissist, इन 6 संकेतों से करें इनकी पहचान

(Picture Courtesy: Freepik)

वे हर गलती से इनकार करते हैं- नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती नहीं मानते। अगर आप उन्हें किसी बात के लिए टोकते हैं, तो वे तुरंत कहेंगे, “तुम बढ़ा-चढ़ाकर बोल रहे हो” या “ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।” वे अक्सर बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसी घटनाओं को भी झुठलाते हैं जो असल में हुई थीं। इसका मकसद होता है आपको भ्रमित करना ताकि आप खुद पर शक करने लगें।

दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना- जब उन्हें लगे कि उनकी पोल खुल रही है, तो वे सामने वाले पर हमला कर देते हैं। वे आपको “पागल”, “ड्रामा क्वीन” या “हमेशा झगड़ा करने वाला” कह सकते हैं। ऐसा कहकर वे आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं और खुद को बचा लेते हैं। कई बार वे आपकी पुरानी गलतियों को बीच में लाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।

वे खुद को पीड़ित दिखाते हैं- नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी गलतियों से ध्यान हटाने के लिए खुद को “बेचारा” दिखाने लगते हैं। वे कहेंगे कि आपने उन्हें गलत समझा या आप उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में आप खुद को गलत साबित होने से बचाने में उलझ जाते हैं और असल मुद्दा पीछे छूट जाता है।

वे आपकी भावनाओं को छोटा दिखाते हैं- अगर आप दुख या गुस्सा जाहिर करें, तो वे कहेंगे, “तुम बहुत सेंसिटिव हो” या “इतनी छोटी बात पर परेशान क्यों हो रहे हो?” वे आपकी भावनाओं को छोटा दिखाकर आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं। धीरे-धीरे आप सोचने लगते हैं कि शायद गलती आपकी ही है।

वे अपनी गलतियां आप पर थोपते हैं- नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी ही हरकतों का आरोप दूसरों पर लगा देते हैं। अगर वे झूठ बोलते हैं, तो कहेंगे कि आप झूठे हैं। अगर वे धोखा दे रहे हैं, तो आप पर शक करेंगे।