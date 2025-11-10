हर बात में खुद को सही साबित करते हैं Narcissist, इन 6 संकेतों से करें इनकी पहचान
क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हर बात को अपने बारे में बता लेते हैं या हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश में रहते हैं (Signs of Narcissism)? अगर हां, तो बहुत हद तक संभावना है कि वह व्यक्ति Narcissist है। Narcissist लोगों से कम से कम बात करने में ही फायदा है, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं की कद्र नहीं करते।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए खुद को उलझन में महसूस करते हैं जो हर बार बात को अपनी ओर मोड़ लेता है, गलती मानने से इनकार करता है और गलती भले ही उसकी हो, लेकिन आपको ही दोषी ठहराता है? अगर हां, तो मुमकिन है कि आप किसी Narcissist Personality के व्यक्ति से बात कर रहे हों।
ऐसे लोग हमेशा खुद को सही साबित करना चाहते हैं और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए उनसे बात करना काफी मुश्किल होता है। साथ ही, यह भी नहीं समझ आता कि इन्हें इनकी ही भाषा में कैसे जवाब दिया जाए। आइए जानें कि आप कैसे (Narcissist Personality Signs) पहचान सकते हैं कि आप किसी narcissist से तो बात नहीं कर रहे और इन्हें जबाव कैसे दें।
(Picture Courtesy: Freepik)
कैसे पहचाने आप किसी Narcissist से बात कर रहे हैं?
- वे हर गलती से इनकार करते हैं- नार्सिसिस्ट कभी अपनी गलती नहीं मानते। अगर आप उन्हें किसी बात के लिए टोकते हैं, तो वे तुरंत कहेंगे, “तुम बढ़ा-चढ़ाकर बोल रहे हो” या “ऐसा कुछ हुआ ही नहीं।” वे अक्सर बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसी घटनाओं को भी झुठलाते हैं जो असल में हुई थीं। इसका मकसद होता है आपको भ्रमित करना ताकि आप खुद पर शक करने लगें।
- दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना- जब उन्हें लगे कि उनकी पोल खुल रही है, तो वे सामने वाले पर हमला कर देते हैं। वे आपको “पागल”, “ड्रामा क्वीन” या “हमेशा झगड़ा करने वाला” कह सकते हैं। ऐसा कहकर वे आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं और खुद को बचा लेते हैं। कई बार वे आपकी पुरानी गलतियों को बीच में लाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
- वे खुद को पीड़ित दिखाते हैं- नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी गलतियों से ध्यान हटाने के लिए खुद को “बेचारा” दिखाने लगते हैं। वे कहेंगे कि आपने उन्हें गलत समझा या आप उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में आप खुद को गलत साबित होने से बचाने में उलझ जाते हैं और असल मुद्दा पीछे छूट जाता है।
- वे आपकी भावनाओं को छोटा दिखाते हैं- अगर आप दुख या गुस्सा जाहिर करें, तो वे कहेंगे, “तुम बहुत सेंसिटिव हो” या “इतनी छोटी बात पर परेशान क्यों हो रहे हो?” वे आपकी भावनाओं को छोटा दिखाकर आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर करते हैं। धीरे-धीरे आप सोचने लगते हैं कि शायद गलती आपकी ही है।
- वे अपनी गलतियां आप पर थोपते हैं- नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी ही हरकतों का आरोप दूसरों पर लगा देते हैं। अगर वे झूठ बोलते हैं, तो कहेंगे कि आप झूठे हैं। अगर वे धोखा दे रहे हैं, तो आप पर शक करेंगे।
- वे तानों को मजाक बनाकर पेश करते हैं- कई बार वे आपको चोट पहुंचाने वाले कमेंट्स को “जोक” कहकर पेश करते हैं। जैसे- “थोड़ा काम कर लो, वरना थक जाओगे।” और जब आप उन्हें टोकेंगे, तो वे कहेंगे, “अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था।”
तो कैसे दें जवाब?
सबसे जरूरी बात शांत रहें और इनके साथ बहस में न पड़ें। नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बहस करने की कोशिश अक्सर बेकार होती है, क्योंकि वे किसी भी हाल में खुद को सही साबित करेंगे। इसलिए बाउंड्री सेट करें और उनके साथ कम से कम बातचीत करें।
