बिना किसी को नाराज किए 5 तरीकों से सेट करें हेल्दी बाउंड्रीज, रिश्ते हो जाएंगे और भी मजबूत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हेल्दी बाउंड्रीज दीवारों की तरह नहीं, बल्कि दरवाजों की तरह होती हैं, जो बताती हैं कि किसे, कब और कितनी देर के लिए अंदर आना है।

अच्छी बात यह है कि आप ये सीमाएं बिना किसी को नाराज किए सेट कर सकते हैं। जब आप अपनी जरूरतों को सम्मान देते हैं, तो दूसरे भी आपको सम्मान देना सीखते हैं।

इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 5 असरदार तरीके बताने जा रहे हैं जिनसे आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं और अपने रिश्तों को पहले से ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। आइए जानें।

अपनी 'जरूरतों' को पहचानें

सबसे पहले अपनी जरूरतों को पहचानें। आप किस चीज से कम्फर्टेबल हैं और किस चीज से नहीं? जैसे, क्या आप देर रात कॉल लेना पसंद नहीं करते?

इन जरूरतों को पहचानें और उन्हें सरल, स्पष्ट शब्दों में बताएं। उदाहरण के लिए: "मुझे तुम्हारी मदद करना पसंद है, लेकिन मैं रात 9 बजे के बाद काम के कॉल नहीं लेता/लेती।"

'ना' को एक पूरा वाक्य समझें

अक्सर हम 'ना' कहने के बाद सफाई देने लगते हैं, जिससे हमारी बाउंड्री कमजोर हो जाती है। 'ना' कहने के लिए आपको किसी बड़े बहाने की जरूरत नहीं है।

सीधे और विनम्र रहें। एक विनम्र 'ना' ही काफी है। उदाहरण: "इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा/पाऊंगी। शायद अगली बार।" इसके लिए कोई लंबी सफाई न दें।

इंस्टेंट रिएक्शन देने से बचें

जब कोई आपसे तुरंत कुछ करने को कहता है, तो दबाव में आकर हाँ कहना आसान होता है। अपनी बाउंड्री को बचाने के लिए थोड़ा समय लें।

अगर आप निश्चित नहीं हैं, तो तुरंत जवाब न दें। समय मांगें: "यह एक बड़ा काम है। मुझे अपना शेड्यूल देखने दो, मैं तुम्हें एक घंटे में बताता/बताती हूं।" यह आपको सोचने का मौका देगा।

"मैं" वाले वाक्यों का इस्तेमाल करें

बाउंड्री बनाते समय सामने वाले पर आरोप न लगाएं। 'तुम ऐसा करते हो' की जगह 'मुझे ऐसा महसूस होता है' वाले वाक्यों का प्रयोग करें।

अपनी भावनाओं पर जोर दें: "जब तुम बिना बताए मेरे कमरे में आ जाते हो, तो मुझे असहज महसूस होता है। मैं चाहूंगा/चाहूंगी कि तुम आने से पहले दरवाजा खटखटाओ।"

स्थिरता बनाए रखें

बाउंड्री सेट करने के बाद उस पर टिके रहना सबसे जरूरी है। अगर आप एक बार 'ना' कहते हैं और अगली बार उसी बात के लिए 'हां' कह देते हैं, तो बाउंड्री का सम्मान नहीं होगा।

हर किसी के लिए अपने नियम एक जैसे रखें। अगर कोई गलती से बाउंड्री तोड़ता है, तो उसे विनम्रता से याद दिलाएं: "मुझे पता है कि तुम भूल गए होगे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं अभी काम कर रहा हूं। क्या हम 30 मिनट बाद बात कर सकते हैं?"