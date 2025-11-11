बच्चों को बनाना है 'सुपर कॉन्फिडेंट'? आज से ही शुरू कर दें ये 5 छोटे-छोटे काम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भीड़ में चमके, किशोरावस्था की मुश्किलों को डर के बजाय हिम्मत से पार करे और जीवन में जो चाहे वह हासिल करे, तो आपको उसकी जेब में पैसे नहीं, बल्कि अटूट आत्मविश्वास डालना होगा।

जी हां, आत्मविश्वास सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, यह सफलता का पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है। अच्छी खबर यह है कि 'सुपर कॉन्फिडेंस' कोई जादू नहीं, बल्कि परवरिश की 5 छोटी-छोटी आदतों का नतीजा है, जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) उन्हें 'चुनने' का मौका दें अपने बच्चों को छोटे-छोटे निर्णय खुद लेने दें। उदाहरण के लिए, उन्हें पूछें कि वे आज कौन-सी शर्ट पहनना चाहेंगे या नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे। जब बच्चे अपनी पसंद खुद चुनते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी राय मायने रखती है। यह 'निर्णय लेने की शक्ति' उनके आत्मविश्वास को धीरे-धीरे मजबूत करती है।

उनकी कोशिश की तारीफ करें अक्सर हम बच्चों की तारीफ उनके अच्छे ग्रेड या जीत के लिए करते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उनकी कोशिश की सराहना करते हैं। अगर वे किसी खेल में हार गए हैं या किसी विषय में कम मार्क्स आए हैं, तो भी कहें, "तुमने बहुत मेहनत की, मुझे तुम पर गर्व है।" इससे वे हार से नहीं डरेंगे और अगली बार और भी ज्यादा प्रयास करेंगे।

गलतियों को 'सीखने का मौका' मानें गलतियां करना बिल्कुल सामान्य है। जब आपका बच्चा कुछ गलत करता है, तो उसे डांटने के बजाय, उसे समझाएं कि यह सीखने का एक हिस्सा है। उनसे पूछें, "तुमने इस गलती से क्या सीखा?" जब बच्चे समझेंगे कि गलती का मतलब 'असफलता' नहीं है, बल्कि 'अगला कदम' है, तो वे नई चीजें आजमाने से नहीं हिचकिचाएंगे।

घर के छोटे कामों में शामिल करें बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से छोटे-छोटे काम करने की जिम्मेदारी दें- जैसे अपना खिलौना समेटना या अपनी पानी की बोतल भरना। जब वे इन कामों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो उन्हें 'सक्षम' महसूस होता है। यह 'मैं यह कर सकता हूं' वाली भावना उनके आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचाती है।