    बच्चों को बनाना है 'सुपर कॉन्फिडेंट'? आज से ही शुरू कर दें ये 5 छोटे-छोटे काम

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में सफल हो और सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है आत्मविश्वास। जो बच्चा खुद पर विश्वास रखता है, वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना आसानी से कर लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि Self-Confidence कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों में अपने आप आ जाती है, बल्कि इसे प्यार और सही आदतों से पोषित किया जा सकता है।

    Hero Image

    बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आज से ही शुरू कर दें ये 5 काम (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भीड़ में चमके, किशोरावस्था की मुश्किलों को डर के बजाय हिम्मत से पार करे और जीवन में जो चाहे वह हासिल करे, तो आपको उसकी जेब में पैसे नहीं, बल्कि अटूट आत्मविश्वास डालना होगा।

    जी हां, आत्मविश्वास सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, यह सफलता का पहला और सबसे शक्तिशाली हथियार है। अच्छी खबर यह है कि 'सुपर कॉन्फिडेंस' कोई जादू नहीं, बल्कि परवरिश की 5 छोटी-छोटी आदतों का नतीजा है, जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं।

    Confident Kids

    (Image Source: AI-Generated)

    उन्हें 'चुनने' का मौका दें

    अपने बच्चों को छोटे-छोटे निर्णय खुद लेने दें। उदाहरण के लिए, उन्हें पूछें कि वे आज कौन-सी शर्ट पहनना चाहेंगे या नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे। जब बच्चे अपनी पसंद खुद चुनते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी राय मायने रखती है। यह 'निर्णय लेने की शक्ति' उनके आत्मविश्वास को धीरे-धीरे मजबूत करती है।

    उनकी कोशिश की तारीफ करें

    अक्सर हम बच्चों की तारीफ उनके अच्छे ग्रेड या जीत के लिए करते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उनकी कोशिश की सराहना करते हैं। अगर वे किसी खेल में हार गए हैं या किसी विषय में कम मार्क्स आए हैं, तो भी कहें, "तुमने बहुत मेहनत की, मुझे तुम पर गर्व है।" इससे वे हार से नहीं डरेंगे और अगली बार और भी ज्यादा प्रयास करेंगे।

    गलतियों को 'सीखने का मौका' मानें

    गलतियां करना बिल्कुल सामान्य है। जब आपका बच्चा कुछ गलत करता है, तो उसे डांटने के बजाय, उसे समझाएं कि यह सीखने का एक हिस्सा है। उनसे पूछें, "तुमने इस गलती से क्या सीखा?" जब बच्चे समझेंगे कि गलती का मतलब 'असफलता' नहीं है, बल्कि 'अगला कदम' है, तो वे नई चीजें आजमाने से नहीं हिचकिचाएंगे।

    घर के छोटे कामों में शामिल करें

    बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से छोटे-छोटे काम करने की जिम्मेदारी दें- जैसे अपना खिलौना समेटना या अपनी पानी की बोतल भरना। जब वे इन कामों को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो उन्हें 'सक्षम' महसूस होता है। यह 'मैं यह कर सकता हूं' वाली भावना उनके आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचाती है।

    बिना शर्त प्यार और समय दें

    सबसे जरूरी बात, बच्चों को हमेशा महसूस कराएं कि आपका प्यार किसी शर्त पर निर्भर नहीं करता। भले ही वे कक्षा में फेल हो जाएं या कोई खेल हार जाएं, उन्हें गले लगाएं और कहें, "तुम मेरे लिए सबसे खास हो।" उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उनकी बातें सुनें। एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल ही आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव रखता है।

    अगर आप आज से ही ये 5 छोटे कदम उठाना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा न केवल 'सुपर कॉन्फिडेंट' बनेगा, बल्कि जीवन की हर राह पर निडर होकर आगे बढ़ेगा।

