'प्यार' को 'तकरार' में बदल देती हैं ये 10 बातें, रिश्ते में कड़वाहट घुलने से पहले हो जाएं सावधान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर रिश्ता गुलाबी सपनों से शुरू होता है- ढेर सारा प्यार, सम्मान और भविष्य के सुनहरे वादे, लेकिन समय के साथ, कुछ ऐसी आदतें या बातें हमारे व्यवहार में शामिल हो जाती हैं, जो मीठे रिश्ते को चुपके से कड़वा बना देती हैं। ये बातें इतनी मामूली लगती हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये ही दरारें आगे चलकर बड़े झगड़ों की खाई बन जाती हैं।

अगर आप नहीं चाहते कि आपका दिल का रिश्ता नफरत या तकरार में बदल जाए, तो आपको इन 10 बातों को तुरंत पहचानना होगा। आइए जानते हैं वह कौन-सी आदतें हैं जो आपके रिश्ते के 'प्यार के मीटर' को लगातार नीचे खींच रही हैं...

पार्टनर को 'कम' समझना किसी भी रिश्ते में, अपने पार्टनर को 'कम' या 'हल्का' समझना सबसे बड़ी गलती है। जब आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि आपके साथी के विचार या भावनाएं कम महत्वपूर्ण हैं, तो वह अपमान महसूस करने लगते हैं, और यहीं से दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। हमेशा याद रखें, दोनों का सम्मान जरूरी है।

पुरानी गलतियां बार-बार दोहराना गुस्से में या बहस के दौरान पुरानी गलतियों को बार-बार याद दिलाना रिश्ते को खोखला कर देता है। अगर कोई बात खत्म हो चुकी है, तो उसे दफना दें। हर बार मिट्टी खोदकर पुराने जख्मों को हरा करना केवल झगड़े को बढ़ाता है, प्यार को नहीं।

जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखना किसी से अत्यधिक उम्मीदें रखना हमेशा निराशा देता है। जब पार्टनर आपकी हर उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता, तो आप निराश होते हैं और गुस्सा दिखाते हैं। याद रखें, आपका साथी इंसान है, कोई जादूगर नहीं। उन्हें उनकी तरह रहने दें।

लगातार शिकायतें करना कुछ लोगों की आदत होती है हर बात पर शिकायत करने की। 'तुमने यह नहीं किया', 'तुम हमेशा ऐसे ही करते हो'। लगातार शिकायतें सुनने से पार्टनर को लगता है कि आप केवल उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं। इससे वे धीरे-धीरे आपसे बात करना कम कर देते हैं।

दूसरों से तुलना करना अपने पार्टनर की तुलना किसी और से, खासकर किसी दोस्त या किसी और जोड़े से करना जहर के समान है। हर व्यक्ति खास होता है। तुलना करने से उन्हें लगता है कि आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो रिश्ते में दरार डालता है।

'मैं' को 'हम' से ज्यादा महत्व देना रिश्ता 'हम' से बनता है। अगर आप हर चीज में सिर्फ अपनी राय, अपनी सुविधा और अपनी पसंद को आगे रखते हैं, तो पार्टनर को अकेलापन महसूस होगा। रिश्ते में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।

बदलने की कोशिश करना प्यार का मतलब है, अपने साथी को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना। अगर आप लगातार उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं, तो वे घुटन महसूस करेंगे। थोड़ा बदलाव ठीक है, पर किसी की पहचान मिटाने की कोशिश न करें।

तुरंत रिएक्शन देना गुस्से में अक्सर हम बिना सोचे-समझे कठोर शब्द बोल देते हैं। यह छोटी सी बात बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जब भी गुस्सा आए, तो तुरंत जवाब देने से पहले एक मिनट रुककर गहरी सांस लें।

पर्सनल स्पेस न देना रिश्ते में होने का मतलब यह नहीं है कि आप 24 घंटे एक-दूसरे के साथ रहें। हर किसी को अपना खाली समय और अपनी व्यक्तिगत जगह चाहिए होती है। अगर आप अपने पार्टनर को 'पर्सनल स्पेस' नहीं देते हैं, तो उन्हें बंधा हुआ महसूस हो सकता है।