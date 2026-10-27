भविष्य को लेकर हैं परेशान? 'बेस्ट पॉसिबल सेल्फ' तकनीक से पाएं करियर और रिलेशनशिप की हर समस्या का समाधान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर लोग इस बात की चिंता में रहते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा, काम में उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, उनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगर आप भी इन्हीं सवालों से घिरे रहते हैं, तो आप बेस्ट पॉसिबल सेल्फ की तकनीक अपना सकते हैं।

ये तरीका मेनिफेस्टेशन की ही एक तकनीक है, जिसमें भविष्य की सबसे बेहतरीन स्थिति को लिखकर इन उलझनों से बाहर निकला जाता है। आइए जानें क्या है बेस्ट पॉसिबल सेल्फ तकनीक और ये कैसे काम करता है। क्या है बेस्ट पॉसिबल सेल्फ तकनीक? ये एक छोटी-सी मेंटल प्रैक्टिस है, जिसमें भविष्य में आपके साथ सबसे बेहतर क्या हो सकता है, उसे लिखते हैं और अपने बेस्ट वर्जन की कल्पना करते हैं। इसमें ऐसी जिंदगी का जिक्र किया जाता है, जहां आपको अपनी कोशिश से बेहतर नतीजे मिलते हैं।

कैसे काम करती है ये प्रैक्टिस? इस प्रैक्टिस को कुछ दिनों तक रोज 20 मिनट करने से निराशा कम होती है और मन में एक नई उम्मीद जागती है। जब कोई व्यक्ति अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव भावनाएं और भविष्य को लेकर बेहतर उम्मीदें पैदा होती हैं।

इससे दिमाग नेगेटिविटी और खतरों के डर में जीने के बजाय पॉजिटिव संभावनाओं पर फोकस करने लगता है, जिससे आपकी फ्यूचर एंग्जायटी शांत होती है। प्राथमिकताएं तय करने में मिलती है मदद कई रिसर्च में ये सामने आया है कि बेहतर भविष्य के बारे में लिखने की प्रैक्टिस करने वाले लोगों में मानसिक खुशहाली, पॉजिटिविटी और उम्मीद जैसी भावनाएं जागती हैं। इसका सबसे बड़ा असर पॉजिटिव फीलिंग्स पर होता है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया से व्यक्ति को ये समझने में मदद मिलती है कि वो असल जिंदगी में क्या चाहता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उसे क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए।