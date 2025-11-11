कौन हैं मनिका विश्वकर्मा, जो Miss Universe 2025 में बढ़ाने जा रहीं भारत की शान?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त थाईलैंड में चल रही प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता पर टिकी हुई हैं। इस साल, भारत का गौरव बढ़ाने की जिम्मेदारी राजस्थान की प्रतिभाशाली मॉडल मनिका विश्वकर्मा के कंधों पर है।

बता दें, 22 साल की मनिका इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो कि उनके करियर का एक बड़ा पड़ाव है। इससे पहले, अगस्त 2025 में उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का प्रतिष्ठित ताज अपने नाम किया था, जिसने उन्हें इस वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया।

बैंकॉक में चल रहे इस इवेंट में मनिका अपनी ब्यूटी और स्टाइल से सबका ध्यान खींच रही हैं। चाहे वह चमकदार रूबी रेड गाउन हो या पारंपरिक देसी अनारकली, उनके हर लुक की खूब चर्चा हो रही है। अब कुछ ही दिन बचे हैं और सभी को 21 नवंबर का इंतजार है, जब प्रतियोगिता का फिनाले होगा। पूरे देश को उम्मीद है कि मनिका विश्वकर्मा फिनाले में शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करेंगी और एक बार फिर मिस यूनिवर्स का ताज भारत लाएंगी। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें।

(Image Source: Instagram@manikavishwakarma_) राजस्थान से दिल्ली तक का सफर राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मी और पली-बढ़ी मनीका इस समय दिल्ली में रहती हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। छोटी उम्र से ही उन्होंने कला, शिक्षा और आत्मविकास को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाया है।

ताज की ओर कदम-दर-कदम मनीका का सौंदर्य प्रतियोगिताओं की दुनिया में सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता और फिर 18 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज अपने नाम किया। यह पल न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था।

फाइनल राउंड में जब उनसे पूछा गया कि वे महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देंगी या गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता, तो मनीका ने आत्मविश्वास से कहा- "महिलाओं की शिक्षा ही असली निवेश है, क्योंकि शिक्षित महिला न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है।" उनकी यही सोच उन्हें बाकी प्रतिभागियों से अलग बनाती है।

पढ़ाई के साथ कला में भी निपुण मनीका सिर्फ बुद्धिमान और आत्मविश्वासी ही नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली कलाकार भी हैं। उन्हें क्लासिकल डांस का प्रशिक्षण प्राप्त है और खाली समय में वे पेंटिंग बनाना पसंद करती हैं। उनकी कलात्मक प्रतिभा को ललित कला अकादमी और जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी सराहा है।

(Image Source: Instagram@manikavishwakarma_) न्यूरोडाइवर्जेंस पर काम करने वाली युवा आवाज मनीका सिर्फ मंच पर चमकने वाली शख्सियत नहीं हैं, बल्कि समाज के लिए कुछ करने का जुनून भी रखती हैं। वह ‘न्यूरोनोवा’ (Neuronova) नामक पहल की संस्थापक हैं, जो एडीएचडी (ADHD) जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करती है। उनका उद्देश्य समाज में मानसिक विविधताओं को लेकर संवेदनशील और समझदार दृष्टिकोण बनाना है।

भारत का गौरव और नई उम्मीद 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के इंपैक्ट चैलेंजर हॉल, नॉनथाबुरी में आयोजित होने जा रहे 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मनीका भारत की ओर से मंच पर उतरेंगी। इस मौके पर दुनिया की नजरें उन पर टिकी होंगी, जब मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया थेलविग (डेनमार्क) अपनी उत्तराधिकारी को ताज पहनाएंगी।

भारत का मिस यूनिवर्स से पुराना और गौरवशाली रिश्ता रहा है- सुष्मिता सेन (1994), लारा दत्ता (2000) और हरनाज संधू (2021) ने इस मंच पर देश का नाम रोशन किया था। अब उम्मीदें मनीका पर हैं कि वे इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगी और भारत के लिए एक बार फिर मिस यूनिवर्स का ताज लेकर लौटेंगी।