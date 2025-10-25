"म्यूजिक मत बदलना"- Piyush Pandey की वो जिद, जिसने Cadbury के ऐड को हमेशा के लिए 'अमर' बना दिया

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर 90 के दशक में आपने टीवी देखा है, तो वह सीन शायद आज भी याद होगा- क्रिकेट का मैदान, शॉट लगते ही भीड़ में खुशियों की लहर और एक लड़की, जो हाथ में चॉकलेट लिए बिना सोचे-समझे मैदान पर दौड़ पड़ती है।

नीले रंग की ड्रेस में वह लड़की, मैदान में दौड़ती हुई, सुरक्षा गार्ड्स को पीछे छोड़ती हुई और बैकग्राउंड में बजता हुआ मधुर संगीत- यही तो था असली “स्वाद जिंदगी का।” जी हां, यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, यह उस दौर की भावना थी... और इसके पीछे थे भारतीय विज्ञापन जगत के महान हस्ताक्षर- पियूष पांडे।

बच्चों की चॉकलेट से 'सबका सेलिब्रेशन' बनी कैडबरी साल था 1994... कैडबरी इंडिया एक अजीब चुनौती से जूझ रहा था। दरअसल, लोग मानते थे कि चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए होती है। बड़े लोग या तो खुद नहीं खाते थे या बच्चों को गिफ्ट के तौर पर देते थे। ऐसे में, ब्रांड को अपनी पहचान बदलनी थी, उसे “मॉडर्न” और “कूल” बनाना था। इसी मुश्किल काम का जिम्मा मिला ओगिल्वी के पियूष पांडे को। वो उस वक्त दीवाली की छुट्टी मनाने अमेरिका गए हुए थे। तभी बॉस का फोन आया- “हमें कुछ बड़ा करना है, नहीं तो अकाउंट चला जाएगा।”

पांडे उसी वक्त वापसी की फ्लाइट बुक करते हैं। और फ्लाइट में, सीट पर बैठे-बैठे ही बोर्डिंग पास के पीछे कुछ पंक्तियां लिखते हैं- “There’s something so real in everyone...” उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही लाइन आगे जाकर भारतीय विज्ञापन इतिहास का सबसे यादगार जिंगल बनेगी। 15 मिनट में बनी धुन, जिसने दिल जीत लिया मुंबई लौटते ही पांडे ने मशहूर म्यूजिशियन लुईस बैंक्स से संपर्क किया। बैंक्स ने अगले फ्लाइट से पहले सिर्फ 15 मिनट में ट्यून बना दी। अंग्रेजी वर्जन गाया गया, रिकॉर्डिंग पूरी हुई, लेकिन पांडे को लगा, इसमें 'दिल' नहीं है। उन्होंने खुद हिंदी में गीत लिखा- “कुछ स्वाद है जिंदगी में” और शंकर महादेवन को बुलाया। बता दें, महादेवन की आवाज में वो मिठास थी जो चॉकलेट जैसी लगी। यही जादू बन गया विज्ञापन की पहचान।