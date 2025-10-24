Piyush Pandey: नहीं रहा विज्ञापन जगत का चमकता सितारा, लिखा था - 'अबकी बार मोदी सरकार'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड से एक दुख भरी खबर आ रही है। प्रसिद्ध विज्ञापन निर्माता, पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 90 और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में बने कई लोकप्रिय विज्ञापनों के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने फेविकोल, कैडबरी और एशियन पेंट्स जैसे कई पॉपुलर विज्ञापनों में काम किया। इसके अलावा वो जॉन अब्राहम के साथ एक मूवी में भी नजर आ चुके हैं। पीयूष को कुछ इन्फेक्शन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा।

जॉन अब्राहम के साथ फिल्म में कर चुके हैं काम पीयूष प्रसिद्ध गायक इला अरुण के भाई थे। इला,पीयूष से एक साल बड़ी हैं। उनके एक और भाई, प्रसून पांडे भी हैं, जो एक फिल्म निर्माता हैं। साल 2013 में, पीयूष ने जॉन अब्राहम और नरगिस फाखरी अभिनीत फिल्म मद्रास कैफे में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म में एक कैबिनेट सेक्रेटरी की भूमिका निभाई थी। पीयूष लगभग चार दशक से विज्ञापन की दुनिया में काम कर रहे हैं। वे Ogilvy चीफ ऑफिसर वर्ल्डवाइड और भारत में कार्यकारी अध्यक्ष थे।