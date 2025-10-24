Language
    Piyush Pandey: नहीं रहा विज्ञापन जगत का चमकता सितारा, लिखा था - 'अबकी बार मोदी सरकार'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    एड गुरु और पद्मश्री विजेता पीयूष पांडे (Piyush Pandey) का गुरुवार को निधन हो गया। 70 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीयूष ने 'अबकी बार मोदी सरकार' नारा लिखा था। इसके अलावा, 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' गाना लिख चुके हैं। उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ एक मूवी में भी काम किया था।

    Hero Image

    पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड से एक दुख भरी खबर आ रही है। प्रसिद्ध विज्ञापन निर्माता, पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 90 और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में बने कई लोकप्रिय विज्ञापनों के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने फेविकोल, कैडबरी और एशियन पेंट्स जैसे कई पॉपुलर विज्ञापनों में काम किया। इसके अलावा वो जॉन अब्राहम के साथ एक मूवी में भी नजर आ चुके हैं। पीयूष को कुछ इन्फेक्शन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा।

    जॉन अब्राहम के साथ फिल्म में कर चुके हैं काम

    पीयूष प्रसिद्ध गायक इला अरुण के भाई थे। इला,पीयूष से एक साल बड़ी हैं। उनके एक और भाई, प्रसून पांडे भी हैं, जो एक फिल्म निर्माता हैं। साल 2013 में, पीयूष ने जॉन अब्राहम और नरगिस फाखरी अभिनीत फिल्म मद्रास कैफे में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म में एक कैबिनेट सेक्रेटरी की भूमिका निभाई थी। पीयूष लगभग चार दशक से विज्ञापन की दुनिया में काम कर रहे हैं। वे Ogilvy चीफ ऑफिसर वर्ल्डवाइड और भारत में कार्यकारी अध्यक्ष थे।

    Piyush (1)

    कौन से हैं पीयूष के फेमस विज्ञापन

    उन्होंने 1982 में ओगिल्वी ज्वाइन किया और अपना पहला विज्ञापन सनलाइट डिटर्जेंट के लिए लिखा। छह साल बाद, वे कंपनी के क्रिएटिव डिपार्टमेंट में शामिल हो गए। फेविकोल, कैडबरी, एशियन पेंट्स, लूना मोपेड, फॉर्च्यून ऑयल और कई अन्य ब्रांडों के लिए उन्होंने विज्ञापन बनाए। पीयूष ने कई प्रसिद्ध विज्ञापनों जैसे भाजपा के अभियान 'अबकी बार मोदी सरकार', अमिताभ बच्चन के साथ पोलियो विज्ञापन,कैडबरी डेयरी मिल्क विज्ञापन अभियान 'कुछ खास है...' और अन्य पर काम किया था। उन्होंने मशहूर गाना 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' भी लिखा था।

    उनके नेतृत्व में, ओगिल्वी इंडिया को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा किए गए एक स्वतंत्र सर्वे, एजेंसी रेकनर में 12 वर्षों तक नंबर 1 एजेंसी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने पद्मश्री जैसे कई अवॉर्ड भी जीते। सोशल मीडिया पर कई लोग उनके निधन पर शोक जता रहा हैं।

