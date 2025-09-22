ऑफिस डेस्क पर रखा एक छोटा पौधा बढ़ा सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी, ये 5 प्लांट्स हैं सबसे बेहतरीन ऑप्शन
क्या आप जानते हैं ऑफिस डेस्क पर एक छोटा सा पौधा (Indoor Plants) न सिर्फ आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है बल्कि तनाव कम करके आपको मानसिक शांति भी देता है। जी हां यह सच है। ऑफिस डेस्क पर एक छोटा पौधा रखने से आपकी प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी दोनों में इजाफा हो सकता है। आइए जानें कैसे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने गौर किया है कि ऑफिस डेस्क पर बैठे कई लोग अपनी टेबल पर एक छोटा सा पौधा (Desk Plant) जरूर सजाते हैं? यह सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि इसका असर आपकी काम करने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जी हां, एक रिसर्च में पता चला है कि डेस्क पर रखा एक ग्रीन प्लांट आपके मूड को बेहतर बनाता है और काम के दौरान स्ट्रेस को कम करता है।
जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार, ऑफिस स्पेस में पौधे लगाने से कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी लगभग 15% तक बढ़ गई। वहीं, 2023 में नीदरलैंड्स की एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि डेस्क प्लांट्स से ऑफिस वर्कर्स की प्राइवेसी, कम्फर्ट और ओवरऑल सैटिस्फैक्शन में इजाफा हुआ। यानी कि एक छोटा पौधा आपकी प्रोडक्टिविटी (Desk Plants to Boost Productivity) और खुशी दोनों बढ़ा सकता है। आइए जानें इस बारे में।
कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है एक छोटा पौधा?
- स्ट्रेस को कम करें- हरे पौधे आंखों को सुकून देते हैं और तनाव को कम करने में मदद करते हैं।
- हवा को शुद्ध करें- कई इंडोर प्लांट्स हवा से टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब करते हैं और आपको वातावरण को फ्रेश बनाए रखते हैं।
- फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ाएं- प्राकृतिक माहौल में दिमाग ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव तरीके से काम करता है।
- मूड बूस्टर- पौधों की मौजूदगी आपको पॉजिटिव महसूस कराती है, जिससे काम करने का मन और ज्यादा लगता है।
ऑफिस या घर पर रखने के लिए बेहतरीन प्लांट्स
बैम्बू पाम
यह पौधा आपके ऑफिस या घर को ट्रॉपिकल टच देता है। इसकी पतली लंबी डंठल और हरी पत्तियां आपके डेस्क या लिविंग स्पेस को और आकर्षक बनाती हैं। नम मिट्टी और हल्की धूप में अच्छा पनपता है।
इंग्लिश आइवी
यह बेलनुमा पौधा हमेशा हरा रहता है और किसी भी स्पेस को नैचुरल लुक देता है। आप इसे खिड़की के पास, बुकशेल्फ पर या हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं।
बॉस्टन फर्न
गर्म और नमी वाले मौसम में आसानी से बढ़ने वाला पौधा। ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। इसकी झुकी हुई हरी पत्तियां शेल्फ या हैंगिंग पॉट से लटकाने पर बेहद आकर्षक दिखती हैं।
जरबेरा डेजी
अगर आपको अपने डेस्क पर रंग चाहिए तो यह परफेक्ट है। लाल, नारंगी, गुलाबी और पीले रंगों के फूल आपके वर्कस्पेस को ताजगी और खुशी देंगे। बस इसे सीधी धूप से दूर रखें।
पीस लिली
सफेद फूलों जैसा दिखने वाला यह पौधा न केवल खूबसूरत है बल्कि हवा को शुद्ध करने में भी मदद करता है। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और यह आपके डेस्क को इंस्टाग्राम-फ्रेंडली लुक देता है।
सही तरीके से करें डेस्क प्लांट्स की देखभाल
- पौधों को सीधी धूप से बचाएं और उन्हें खिड़की के पास रखें।
- समय-समय पर हल्का पानी दें, लेकिन ओवरवॉटरिंग से बचें।
- पौधों की पत्तियों को साफ करते रहें, ताकि वे हेल्दी बने रहें।
